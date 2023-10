COUPE DU MONDE. Sexton a-t-il remplacé Owen Farrell dans le rôle du grand méchant loup ?

En tant que supporter français, un peu chauvin sur les bords, le joueur que nous adorons détester ces dernières années n'est autre qu'Owen Farrell ! Mais, est-ce encore d'actualité ?

Owen Farrell, le coupable parfait

Il faut dire que si nous demandions à un groupe de 20 supporters français, le joueur le moins apprécié, le nom d'Owen Farrell serait cité en grande majorité ! L'ouvreur de l'Angleterre est devenu la cible des fans français en l'espace de quelques saisons, bien que ce dernier ait aussi trouvé son lot de fidèles.

Si Farrell est autant détesté, c'est avant tout pour son attitude, bien souvent à la limite des valeurs prônées par le rugby. Râleur dans l'âme et un brin chambreur, le joueur des Saracens ne fait pas l'unanimité, mais ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou non !

Mais s'il est dans ce rôle du méchant, c'est aussi, car ce dernier a maltraité le XV de France à plusieurs reprises ! Joueur formidable avec ou sans ballon, il représente le succès de l'Angleterre sur ces dernières années, dont la finale de la Coupe du monde en 2019 ou encore le Grand Chelem 2020. Efficace au centre ou à l'ouverture, il s'est affirmé comme une référence mondiale, et aujourd'hui, porte le brassard de capitaine, logiquement.

Mais alors, quel est le parfait ingrédient à rajouter pour finir d'achever la réputation de Farrell en France ? Une bonne dose de polémique voyons ! Celui qui a commencé par le rugby à 13 fait bien trop souvent la Une des actualités rugbystiques pour ses coups d'épaule balancés en guise de plaquage. Souvenons-nous de l'impact terrifiant de Farrell sur André Esterhuizen, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Plus récemment, le fils de l'entraîneur de l'Irlande a été suspendu pour les deux premiers matchs de la Coupe du monde en raison d'un plaquage non maîtrisé sur Taine Basham lors des matchs préparatoires.

Sexton, pour la succession ?

Si Jonathan Sexton n'a plus rien à prouver dans le rugby, et que sa valeur de joueur est connue et reconnue de tous, il semblerait néanmoins que sa cote de popularité soit revue à la baisse. En effet, une fois de plus, c'est l'attitude du joueur qui est remise en cause par certains supporters. Critiqué pour être en permanence au chevet de l'arbitre, à contester chaque décision ou à se faire son propre arbitrage.

En plus de cela, les résultats de l'Irlande sont tout bonnement impressionnants et l'importance de Sexton dans ce collectif est primordiale. Le XV du Trèfle n'a plus perdu une rencontre depuis juillet 2022, et reste sur 17 succès consécutifs. Inutile donc de préciser que les nouveaux meilleurs ennemis des Bleus sont les Irlandais.

Et comme si tout ça ne suffisait pas, Sexton qui est passé par le Top 14 et Racing 92 pendant deux saisons, est revenu sur cet épisode de sa carrière. Ce dernier a dit :"J'aurais aimé que les 40 matchs que j'ai joués avec le Racing 92 soient pour le Leinster. Je le vois de deux manières. Je suis fier d'avoir beaucoup gagné avec Leinster. J'ai aussi commencé relativement tard, car il m'a fallu du temps pour entrer dans l'équipe. Je serais juste plus heureux d'avoir un CV avec plus de 230 matchs pour Leinster. Et j'aurais préféré être l'homme d'un club". Des déclarations que n'ont pas vraiment aimées les supporters du Top 14.

En mai dernier, il avait été aussi suspendu après avoir prononcé des propos injurieux envers un arbitre, Jaco Peyper, durant un match de Champions Cup, qu'il ne jouait même pas ! Cependant, à 38 ans, l'ouvreur irlandais prendra sa retraite à la fin de la Coupe du monde, après une carrière longue de 17 ans !

