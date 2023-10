COUPE DU MONDE. Pas d'hymne ni de drapeau pour l'Afrique du Sud face au XV de France ?

Potentiels futurs adversaires du XV de France en Coupe du Monde, les Springboks pourraient bien jouer sans hymne ni drapeau. Explications.

Quasiment qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud risque néanmoins, si la logique est respectée, de finir deuxième de la poule B, derrière l'Irlande. Une place qui devrait donc amener les Springboks à être les futurs adversaires des Français, qui joueront eux leur qualification ce vendredi face à l'Italie.

Voilà donc un match de gala qui se profile en quart de finale, entre deux équipes favorites pour la victoire finale. Un choc qui pourrait malheureusement se jouer sans l'hymne, ni le drapeau de l'Afrique du Sud. En effet, selon des propos relayés par RMC Sport, l'organisation nationale sud-africaine n'aurait pas respecté les attentes du code antidopage de l'AMA (agence mondiale antidopage).

Entré en vigueur le 1er janvier 2021, ce code antidopage devait être respecté par tous les pays membres, y compris donc l'Afrique du Sud. Malheureusement pour la nation arc-en-ciel, il semblerait que celle-ci ne soit pas conforme aux attentes de l'AMA.

En témoigne le communiqué de l'agence, datant du 23 septembre : "Lors de sa réunion, le comité exécutif de l’AMA a affirmé la non-conformité de trois organisations antidopages au Code mondial antidopage. Les deux organisations nationales antidopage en question sont les Bermudes et l'Afrique du Sud, et l'organisation d'événements majeurs en question est l'Organisation sportive panaméricaine (...) Dans le cas des Bermudes et d’Afrique du Sud, le non-respect est le résultat d’une législation non conforme au Code 2021".

Un problème qui pourrait donc engendrer l'absence de bannière pour l'Afrique du Sud, lors d'un éventuel quart de finale. Une situation impensable pour le gouvernement, qui souhaite donc régulariser tout cela. Le ministre des Sports Zizi Kodwa s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet via un communiqué, afin de calmer le jeu : "J'ai pris note de la décision de l'AMA du vendredi 23 septembre 2023, selon laquelle la législation sud-africaine actuelle n'est pas conforme au Code mondial antidopage (...) Nous allons travailler sans relâche pour modifier la législation comme le recommande l'AMA".

Néanmoins, le temps presse pour le gouvernement sud-africain. En effet, celui-ci a jusqu'au 13 octobre pour se conformer aux attentes de l'AMA, s'il ne veut pas voir son équipe de rugby disputer un quart de finale de Coupe du Monde sans étendard. Pour rappel, si les Springboks terminent bien deuxièmes du groupe B, les coéquipiers de Kolisi disputeront leur match le 15 octobre.

Si le probable adversaire de l'Afrique du Sud est bien le XV de France, n'oublions pas que celle-ci pourrait également croiser le chemin de la Nouvelle-Zélande, voire de l'Italie. Pour connaître définitivement les affiches des phases finales, il faudra donc attendre les résultats de ce week-end.

