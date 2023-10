COUPE DU MONDE. Comment la patte anglaise d'Andy Farrell a transformé l'Irlande ?

Depuis son arrivée à la tête de l’Irlande en 2019, Andy Farrell a métamorphosé cette équipe, au point de faire du XV de Trèfle un des principaux favoris de ce mondial.

Andy Farrell adoubé par les Irlandais

L’ancien international anglais (en rugby à XIII et en rugby à XV) a brillamment assuré la succession de Joe Schmidt après la Coupe du monde de 2019, lui qui était arrivé en tant que coach de la défense en 2016.

Après la défaite cuisante en quart de finale face aux All Blacks (46-14), le père d’Owen Farrell a conservé une forte ossature du Leinster et des joueurs expérimentés (Jonathan Sexton, Keith Earls, Conor Murray), tout en intégrant progressivement de nouveaux talents (Mark Hansen, Hugo Keenan, Caelan Doris).

Une tactique soldée par un Grand Chelem en 2023, une victoire en tournée historique contre la Nouvelle-Zélande et une première place au classement IRB. Durant son mandat, Andy Farrell a su faire passer l’Irlande dans une autre dimension, au point d’en faire la nation à battre dans ce mondial.

Stuart Lancaster, qui avait Andy Farrell à ses côtés en tant qu'entraîneur de la défense dans le XV de la rose, ne tarit pas d'éloges à propos de son ancien adjoint (propos recueillis par BBC Sport).

On peut dire que c'était un leader en tant que coach et qu'il l'est maintenant en tant qu'entraîneur. Il a de nombreuses forces, mais sa principale qualité reste l'étendue de son expérience dans de nombreux domaines. Il a une facilité pour manager les joueurs, c'est un grand orateur qui inspire et motive en même temps.''

Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne serait pas l'entraîneur des Lions (Britanniques) en 2025.''

Une évolution tactique et culturelle

Un des choix forts du mandat d'Andy Farrell a été de titulariser le demi de mêlée Gibson-Park à la place de l'historique Conor Murray. Une décision qui témoigne de son envie d'avoir des balles rapides, avec ce numéro 9 d'origine néo-zélandaise qui a pour qualité principale de coller au ballon.

L'ancien joueur de rugby league a aussi modifié la mentalité de ses joueurs irlandais. Il les a encouragés à participer aux réunions d'équipes, à poser des questions, pour rendre un environnement plus relaxant pour les joueurs, leur enlever un certain stress.

Cet apport d'Andy Farrell se ressent sur les coéquipiers de Sexton selon Stuart Lancaster (BBC Sport) :

''Faz (Andy Farrell) a maintenant un groupe de joueurs qui peuvent réellement comprendre le jeu de l'équipe et se l'approprier. Il est bon pour donner la responsabilité aux joueurs. La stabilité et la constance de l'Irlande au niveau international et des provinces en bénéficient.''

''Il y a une fondation forte et une profondeur de banc pour toutes les positions dans cette équipe d'Irlande, on sent qu'ils sont tous sur la même page. Il faut donner du crédit à Andy, car c'est lui qui les a tous réunis.''

Une différence de mentalité, et d'exigence, comme le témoigne l'enchaînement des bons résultats du XV du Trèfle. L'équipe d'Andy Farrell ne s'est pas reposée sur ses lauriers après son dernier Grand Chelem. L'Irlande a enchaîné en battant toutes les meilleures nations mondiales au cours des 18 derniers mois.

Un staff à l’accent anglais

Concernant la stratégie des Irlandais, on retrouve toujours un jeu de possession avec des enchaînements de longues phases de conservations de balles.

La différence se fait plutôt au niveau de la vitesse et de la technique individuelle dans le jeu d’attaque. L’Irlande a opté pour un jeu beaucoup plus direct et la rapidité des sorties de balles dans les rucks permettent d’épuiser l’adversaire tout le long du match.

Des joueurs comme Caelan Doris, Tadgh Beirne, Dan Sheehan illustrent cette qualité individuelle des avants irlandais, capables de jouer après contact ou encore de faire des crochets comme le pilier Tadgh Furlong.

Des modifications que l’on peut attribuer en grande partie au coach de l’attaque des Irlandais : Mike Catt. Le champion du monde avec l’équipe d’Angleterre en 2003 a pris ses fonctions d’entraîneur adjoint en 2020, suite à la demande d’Andy Farrell.

La connexion anglaise dans le staff de l’Irlande ne s’arrête pas là, puisque le coach de la défense, Simon Easterby, est certes un ancien international irlandais, mais il est né dans la ville d’Harrogate… en Angleterre.

Malgré leur rivalité historique, les Irlandais de Bundee Aki vont donc peut-être réaliser leur meilleur résultat en Coupe du Monde, avec des entraîneurs anglais.