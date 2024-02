XV DE FRANCE. Dézingué sur les réseaux, on vous explique pourquoi Jalibert a été loin d’être ''cata'' face à l’Écosse

Malgré la victoire du XV de France, peu de personnes ont réussi à être satisfaites de la performance des Bleus à Murrayfield. Comme cible principale, la charnière bordelaise n'a pas été épargnée.

Des critiques à foison

Bien que le XV de France soit parvenu à gagné en terre hostile, et faire taire quelques-unes des critiques autour de sa capacité a relevé la tête, les reproches n'ont finalement pas cessé. Bien évidemment, en l'absence du tandem Dupont-Ntamack, les regards sont tournés vers la charnière de Bordeaux, avec Lucu et Jalibert.

Si le numéro neuf ne fait pas l'unanimité en Bleu depuis plusieurs sorties déjà, Matthieu Jalibert tenait la chandelle haute, et avait même réussi à faire oublier la présence de Romain Ntamack durant le mondial. Associé à Antoine Dupont, ce dernier avait livré de belles prestations. Lors du premier match face à l'Irlande, le Bordelais n'avait également pas déçu.

Néanmoins, ce week-end face à la bande à Russell, les critiques à son encontre ont fusé, que ce soit dans la presse ou bien même sur les réseaux sociaux. Assurément, le spectre de la blessure de Romain Ntamack plane autour de Jalibert, et les internautes sur X (Twitter) n'ont pas caché leurs mécontentements durant et après la rencontre.

Si certains lui reprochent l'aspect défensif de son jeu, d'autre lui sont tombés dessus pour ses erreurs sous les ballons hauts, qui auraient pu coûter bien plus cher aux Tricolores. Dans la presse, ce dernier a aussi été pointé du doigt, en témoigne la note de 3,5/10 accordé par le Midi Olympique à son sujet. Une fois de plus, ses boulettes sous les chandelles écossaises ont irrité la critique. Autre personnalité du rugby en France, Richard Dourthe, s'est quant à lui attaqué à la défense du numéro 10 du XV de France.

Du positif, tout de même

Dans ce méli-mélo d'agacement et de frustration, nous avons essayé de rester plus mesurés, et nous avons trouvé la performance de Matthieu Jalibert bien moins décevante que l'opinion publique. Certes, l'ouvreur de l'UBB a connu des jours meilleurs, mais dans son ensemble, le XV de France aussi, non ?

En première période, Jalibert a été à son aise lors des phases offensives des Bleus, alternant entre ses gros et le jeu au large dans une des premières possessions tricolores. Ensuite, à la 23ᵉ minute, ce dernier effectue un coup de pied par-dessus, sa marque de fabrique. Résultat, mêlée sur les 22 mètres écossais, sortie propre et crochet intérieur pour un retour intérieur intéressant sur Charles Ollivon.

À la 31ᵉ minute, nous retrouvons l'ouvreur de l'UBB, pour une action qui semble être passé inaperçue, mais qui a été ô combien importante dans la construction de cette victoire. Suite à de beaux temps de jeu, Jalibert demande la balle et envoie une passe d'une vingtaine de mètres sur le pas, et envoi Gaël Fickou a l'essai. Simple en apparence, mais seulement en apparence. D'ailleurs, au quart d'heure de jeu, ces deux-là ont magnifiquement combiné au centre du terrain pour laisser filer sur près de 50 mètres le joueur du Racing 92.

En fin de premier acte, nous pouvons également retenir le plaquage important de Jalibert, proche de sa ligne, sur le colosse Van der Merwe. En deuxième mi-temps, son association avec Nolann Le Garrec a été intéressante, et la vitesse orchestrée par les deux joueurs a permis de déstabiliser la défense écossaise. Évidemment, nous soulignons son bon retour défensif à moins de deux minutes de la fin du match, sur l'ailier Kyle Row, qui était parti pour un exploit personnel.

En somme, Matthieu Jalibert n'a pas brillé, il n'a pas éclaboussé cette rencontre de toute sa classe et son génie comme il a pu le faire auparavant. Néanmoins, dans un match cadenassé, dans une partie plutôt stratégique, il a selon nous tenu son rôle. Dans l'animation offensive, il n'a pas déjoué et a joué à armes égales avec son homologue du jour, Finn Russell. Matthieu Jalibert peut faire bien mieux, et il le démontrera sans aucun doute dans la suite de ce Tournoi des 6 Nations.

