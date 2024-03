TRANSFERT. TOP 14. Castres sur le point de réaliser le coup de l'année en ProD2 avec cet athlète unique

Le phénomène de Nevers Christian Ambadiang, engagé jusqu'en 2025, devrait tout de même quitter la ProD2 pour s'engager sur les bords de l'Agout.

On le sait, Castres aime recruter en ProD2. L'occasion pour ce club aux moyens relativement modestes à côté des grosses écuries d'exister malgré tout, au sein de l'univers ultra-concurrentiel qu'est le Top 14 . Ainsi, on ne compte plus les garçons ayant fait leurs armes en 2ème division avant de rejoindre le Tarn et de s'y faire une belle place.

Pêle-mêle et malgré des parcours parfois différents, on citera les exemples d'Adrien Séguret, de Pierre Popelin ou de Nathanaël Hulleu , aujourd'hui tous 3 titulaires sur les bords de l'Agout alors qu'ils étaient, ils n'y a pas si longtemps, des terreurs du championnat à 16 clubs. À ce propos, Rémy Baget , meilleur marqueur de ProD2 il y a 2 ans, rejoindra lui aussi Castres en juillet prochain.

Alors pourquoi une recette qui fonctionne ? Ainsi, le CO serait sur le point de réaliser l'un des 3 plus gros coups de la saison (après les signatures de Costa Storti et Jonas en Top 14) sur le marché des transferts en ProD2. D'après le Midi Olympique, l'ailier de Nevers Christian Ambadiang devrait en effet s'engager pour 2 ans à Pierre-Fabre.

28 essais en 48 matchs de ProD2

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Camerounais de 24 ans, sachez qu'il s'agit d'une bombe, d'un phénomène, ou appelez ça comme vous voulez. Un athlète comme on en avait rarement vu en 2ème division, strié et musculeux au possible, aussi rapide que fort à l’impact.