VIDÉO. La bombe Ambadiang fait exploser 6 défenseurs pour un essai hallucinant qui fait tomber le leader de ProD2

Rarement on avait vu en 2ème division un pareil athlète, strié et musculeux au possible, aussi rapide que fort à l’impact. Compact, très solide du bas du corps et doté d’un raffut presque écoeurant, celui qui a grandi en

n’est physiquement pas sans rappeler un certain

, mais avec les cuisses d' Henry Arundell

.