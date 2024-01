VIDEO. PROD2. Duel épique Marta vs Costa Storti et scénario de DINGO entre Colomiers et Béziers !

Grâce à sa victoire à Colomiers ce jeudi soir, Béziers n’est provisoirement qu’à 1 point du leader, Vannes. Les Héraultais peuvent une nouvelle fois dire merci aux Portugais Marques et Storti.

Et de 6 ! 6 victoires consécutives pour l’AS Béziers, qui l’a emporté ce jeudi soir à Colomiers (19 à 23), défait pour la première fois de la saison à la maison. Une victoire au couteau, acquise notamment grâce à l’entrée de Samuel Marques à l’heure de jeu, qui a clairement impulsé autre chose dans le jeu biterrois en fin de match.

Dynamique derrière les rucks, soulageant au pied, le demi de mêlée de 35 ans - dans la forme de sa vie - a joué son rôle de finisseur à la perfection. C’est lui qui offre l’essai de la gagne à son équipe en portant le ballon jusqu’à placer son ouvreur Malié dans l’intervalle, proche de la ligne haut-garonnaise, avant de transformer l’essai (19 à 23, 72ème). Aussi lui qui coffre un ballon-porté columérin à 5 mètres de la ligne quelques instants plus tard.

Comme promis, Marta et Storti ne se sont pas fait de cadeaux

Mais l’ancien carcassonnais n’était pas le seul international portugais sur la pelouse. Outre "Chico" Fernandes et Vincent Pinto , on citera surtout Rodrigo Marta et Raffaele Costa Storti . Le second, auteur de 13 essais en 8 matchs de championnat jusqu’ici cette saison, est l’attraction de cette ProD2 version 2023/2024. Tandis que le 1er, meilleur marqueur de l’histoire de sa sélection (28 essais en 36 capes), fait un bien fou à l’aile de Colomiers depuis son arrivée de Dax il y a quelques mois.

le dernier meilleur marqueur de Nationale 1 (15 essais), et l'actuel de ProD2 (13 essais), donc. Entre deux amis, surtout, proches comme les arêtes d’une morue. " Costa Storti cette semaine. On est tous les deux de Lisbonne et même si on n’est pas formé dans le même club, on a toujours joué ensemble dans les sélections de jeunes portugaises. En plus d’être un super joueur dont je suis proche, c’est surtout un super gars avec qui je suis très ami en dehors du rugby." Un duel entreAvec Rodrigo, on se connaît très bien, nous confirmaitcette semaine. On est tous les deux de Lisbonne et même si on n’est pas formé dans le même club, on a toujours joué ensemble dans les sélections de jeunes portugaises. En plus d’être un super joueur dont je suis proche, c’est surtout un super gars avec qui je suis très ami en dehors du rugby."

Un match particulier pour eux ? "Le fait de jouer face à Raffaele me fait forcément quelque chose, mais ce n’est pas une nouveauté pour nous, nous confiait Rodrigo Marta dans la semaine. Quand on jouait à Lisbonne, au Portugal, on s’affrontait souvent en club et c’était toujours très plaisant. On s’est souvent éclaté. Maintenant, on a grandi en venant en France , mais ce que j’espère toujours, c’est qu’il fasse un bon match et qu’on se régale face à face."

Pari tenu, puisque les deux finisseurs invétérés ne se sont pas lâchés d’une semelle durant ce match, afin que l’autre ne puisse mettre en exergue ses qualités offensives exceptionnelles. "C ’est moi le plus rapide, et il le sait (rires). Mais lui est un petit peu plus costaud, alors je vais devoir faire attention".

Avec peu de ballons à se mettre sous la dent, ils furent tout de même tous deux parmi les joueurs les plus dangereux de leur formation. Jusqu’à se mêler à la décision de cette rencontre. A la 80ème minute de jeu, sur une situation dans les 22 mètres de Béziers qu’il avait lui même instiguée quelques temps de jeu plus grâce à ses appuis, Marta ramassait le ballon en filou et se faisait la malle dans le fermé.