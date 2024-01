Rugby. PROD2. Le retour du « Grand Béziers » a-t-il sonné en 2024 ?

Ce week-end, les joueurs de l'AS Béziers ont encore été auteurs d’une performance XXL face à Aurillac (54-14). À la mi-saison, il se place comme un sérieux prétendant à la montée dans l’élite.

Cette année, les premières places de ProD2, synonymes de qualification pour les phases finales, sont plus serrées que jamais. Seulement 11 points séparent le leader du cinquième. En bon dauphin, Béziers compte bien s’installer définitivement dans les premières places pour un potentiel retour en Top 14.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Neuf victoires en 15 journées, l’ASBH s’impose chez un sérieux concurrent au top 6. Aurillac, Montauban, Dax, ont connu les foudres des Biterrois avec des succès de plus de 30 points sur chacun des trois matchs. La fin d’année a même bien réussi aux hommes de Benjamin Bagate. Aucune défaite depuis le 17 novembre dernier. Jeudi 11 janvier, ils défendront une série de cinq victoires consécutives sur la pelouse de Colomiers.

Depuis sa descente de l’élite lors de la saison 2004-2005, le club héraultais n'est jamais allé plus loin que les barrages, (défaite contre le Stade Montois 31-23) en 2018. Ils ont même connu une nouvelle relégation en Fédérale 1 en 2009, le plus bas niveau jamais atteint par le club. Mais dix ans plus tard, Béziers compte bien remonter en Top 14.

C’est quoi le « Grand Béziers » ?

Même si les plus jeunes sont habitués à voir l’ASBH dans le ventre mou de la seconde division, il reste néanmoins un club de rugby mythique de l’hexagone.

De 1971 à 1984, les Biterrois étaient quasiment invincibles. Pour cause, lors de la saison 1971-1972, les Héraultais n’ont connu aucune défaite et ont tout raflé sur leur passage.

À la baguette de cette équipe, Raoul Barrière dit le « Sorcier de Sauclières ». Sa vision novatrice du rugby permet au club de remporter neuf titres capitaux en dix ans, dont six boucliers de Brennus et trois challenges Yves du Manoir.

Une équipe faite pour gagner avec de talentueux joueurs français comme Alain Estève, Armand Vaquerin, Jack Cantoni, etc. Après le départ de Raoul Barrière pour Narbonne (1978), le « Grand Béziers » continu d’impressionner avec quatre nouveaux titres de champion de France, dont le dernier en date au plus haut niveau, celui de 1984.

