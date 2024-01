RUGBY. Bouleversement chez les All Blacks : les joueurs évoluant à l'étranger susceptibles d'être sélectionnés ?

Nouveau manager des All Blacks, l'ancien des Crusaders Scott Robertson a émis l'idée de pouvoir sélectionner les joueurs évoluant à l'étranger. Vraiment réalisable ?

Durant deux journées, le premier camp des All Blacks en 2024 a lieu à Auckland, sous la direction de Scott Robertson. Le sélectionneur des Kiwis a donc réuni 22 joueurs, ainsi que la direction du rugby néo-zélandais, avant que la saison de Super Rugby ne reprenne.

Les joueurs ont alors subi des tests de force, et également de condition physique, afin de faire un premier bilan post Coupe du monde. Durant ce rassemblement, pas moins de 13 joueurs étaient de la partie lors de la finale perdue face aux Boks.

Néanmoins, ce stage a aussi été l'occasion de connaître le point de vue de Robertson au sujet des joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers au Super Rugby.

Ce dernier, qui avait trouvé un accord avec Beauden Barrett, Sam Cane, et Ardie Savea qui jouent actuellement au Japon pour être toujours éligible aux Blacks, a laissé paraître son envie de changer la loi.

Comme le rapporte le média néo-zélandais Otago Daily Times, ce dernier a évoqué l'importance de garder une longueur d'avance sur l'évolution rapide du paysage du rugby international. Robertson a également dit en conférence de presse :

"Écoutez, ce que j'ai présenté au conseil d'administration, aux PDG du Super Rugby, aux PU [syndicats provinciaux] de Heartland, j'ai expliqué qu'il fallait garder l'esprit ouvert à propos de ce sujet, c'est ce que j'ai demandé... garder l'esprit ouvert."

"Il y a beaucoup de joueurs, de décisions et de contrats, sûr et hors du terrain, et je veux avoir une longueur d'avance sur cela. Décryptez cela."

Comme souligné par la presse étrangère, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande espère pouvoir sélectionner un joueur comme Richie Mo'unga, qui joue pour les Toshiba Brave Lupus Tokyo. Le Toulonnais Leicester Faiga'anuku, qui avait été titulaire en quart de finale face à l'Irlande, serait aussi dans le même cas, comme le Toulousain Nepo Laulala ou encore le Parisien Brad Weber.

Si jamais une nouvelle loi venait à être votée à ce sujet, nous pourrions donc ainsi voir débarquer quelques stars néo-zélandaises en France. En effet, les contrats offerts par les clubs de Top 14 dépassent bien souvent ceux proposés par les franchises et la fédération néo-zélandaise. Pour le moment rien d'officiel, mais ça bouge au pays du long nuage blanc !

