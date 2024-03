TOP 14. Rémy Baget, le Bayonnais qui croquait le ballon à pleines dents

S’il n’a ni le CV, ni la musculature de Mateo Carreras, Rémy Baget (et son sourire permanent) est pourtant bel et bien le Bayonnais le plus prolifique cette saison. Sa dernière au Pays Basque.

D’une action exceptionnelle répétée à l’identique d’une semaine à l’autre, Rémy Baget avait remis l’église au centre du village. C’était durant les dernières fêtes et, en plus de se donner une confiance exceptionnelle pour cette année 2024, ces exploits (petit coup de pied à suivre en grand pont, récupération du ballon à la course et crochet intérieur) avaient aussi accolé une marque de fabrique à l’ailier Bayonnais.

VIDÉO. TOP 14. Un duo Lopez - Baget électrique (Bayonne) crucifie le Racing 92Et permis de refaire parler de ce garçon somme toute discret comme on ne l’avait plus fait depuis l’été 2022, et sa convocation pour la tournée au Japon avec les Bleus de Fabien Galthié. A l’époque, Baget sortait d’une saison plus qu’aboutie en ProD2 (16 essais et une montée) et explosait pleinement, après plusieurs années difficiles. En mode OVNI, ces talents récemment identifiés qui plaisaient tant au sélectionneur durant son premier mandat.



Depuis, la "hype" est un peu retombée pour le meilleur marqueur de 2ème division 2021/2022. D’ailleurs, conséquence directe ou non de l’arrivée de la star des Pumas Mateo Carreras à l’Aviron, l’enfant - de la ville briquée - de Rabastens quittera les bords de la Nive à la fin de l’exercice en cours. Pour regagner son Tarn natal et le Castres Olympique, qui se frotte déjà les mains de pouvoir l’associer à Pierre Popelin et Nathanael Hulleu dans un triangle arrière 100% "je pue le rugby". Et 100% révélé en ProD2, aussi.

Un "poulet sans tête" très mâlin





"Je l’ai connu quand c’était encore un jeune loup, raconte l’ancien talonneur Bayonnais Gregory Arganese, qui l’a côtoyé durant sa première saison chez les Ciels et Blancs. Il sortait du centre de formation de Toulouse mais n’a pas connu les équipes de France jeunes et n’était pas prédestiné à être professionnel."

VIDEO. RUGBY. Big Ben et Magic Baget, 2 facteurs X aux antipodes pour UBB - Bayonne (Top 14)Pas prolongé par Bayonne, Baget entend pourtant bien kiffer ses derniers moments sous le maillot du club qui l’a fait éclore, et pourquoi pas aller chercher quelque chose à l’issue de l’exercice. Plus dans les plans en Top 14 durant un moment, l’ailier de 26 ans a, grâce aux blessures au poste, retrouvé du temps de jeu et déjà planté 5 essais cette saison, toutes compétitions confondues. Dont un plein de malice le week-end dernier, face à Lyon, symbole de son envie de ballon et de sa confiance du moment.

TOP 14. Le remuant Pierre Popelin, symbole d'un Castres Olympique tourné vers l'offensive"Ce garçon ne se pose pas de question quand il joue et ça se voit, complète Arganese, qui commente aujourd’hui les matchs de l’Aviron pour France Bleu. Il s'amuse, ce qui lui vaut parfois quelques boulettes, d’ailleurs (rires). Mais quand il est sur son nuage, ça peut partir de partout. On pourrait dire gentiment que c’est parfois un poulet sans tête, mais il est bien plus malin que ça…"

TOP 14. La métamorphose de Castres : Du jeu ordinaire à un rugby des plus spectaculaires !Lui qui sent en effet drôlement bien les coups et à de sacrées cannes, pour un poulet. Sans être le plus académique, c’est sûr, mais toujours avec cette énergie débordante qui lui colle aux basques. Qui sans aucun doute, lui permettra de s’épanouir parfaitement dans la politique très joueuse du Castres Olympique l’an prochain. Le tout à moins d’une heure de chez lui. Si c’est pas le bonheur, ça…