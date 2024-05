TRANSFERT. Après les millions de Kolbe ou Biggar, le RCT va-t-il ''casquer'' aussi gras pour Antoine Frisch ?

RugbyPass a avancé des chiffres relativement cohérents pour la venue de Frisch à Toulon. Que le club a démenti, les considérant comme surévalués. Pas de folies, cette fois...

Néanmoins, il bénéficie d'une "hype" en ce moment dont il aurait profité pour saisir l'opportunité de revenir dans l'Hexagone et de signer dans un cador du Top 14. Aurait ? Oui, car si tous les médias se mettent d'accord pour dire que celui qui fêtera ses 28 ans le mois prochain s'est engagé à Toulon jusqu'en 2028, le club varois, lui, a démenti. Ne reconnaissant que de simples "discussions engagées" entre les deux parties.

Pourtant, Rugby Pass, pour ne citer que lui, semblait bien renseigné en arguant que le solide centre (1m89 pour 98kg) percevrait 28 000 euros par mois sur la Rade, tandis que le RCT aurait déboursé 300 000 euros pour racheter sa dernière année de contrat au Munster.

Des chiffres pas disproportionnés, mais que le club varois a néanmoins démenti sur ses réseaux sociaux, affirmant qu'ils sont "erronés et surévalués". Mais certains n'hésitent pas non plus à rappeler que le RCT avait formellement démenti pour l'échange Garbisi/Tolofua récemment, avant que cela ne se fasse quelques semaines plus tard, une fois la "polémique" retombée.

Qui dit vrai, qui dit faux ? Ce que l'on peut vous dire, c'est que même si ces chiffres étaient vrais, le "Frisch Guy" - comme il se fait surnommer - ne toucherait pas le triple de son salaire actuel, comme dit par RugbyPass. Concrètement, en net, le dit Antoine ne percevrait "que" la moitié du brut versé par le RCT, soit environ 14 000 euros.

Ce qui, en rapport à la fiscalité irlandaise, ne permettrait finalement au garçon de ne gagner "que" le double de ce qu'il touchait en Irlande (40% d'imposition sur les gros salaires + exonération de 30% sur leurs revenus dépassant 75 000 € pour les salariés expatriés durant les 5 premières années de leur résidence en Irlande).