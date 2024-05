RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Toulon s'assure le talent d'Antoine Frisch pour plusieurs saisons

Le RCT frappe un grand coup en sécurisant la signature d'Antoine Frisch selon L'Equipe, un ajout majeur pour la saison prochaine.

C'était dans les cartons depuis plusieurs semaines. Antoine Frisch, le centre du Munster, rejoindra bien la France la saison prochaine. Il restait à connaître son point de chute. L'Equipe annonce qu'il mettra ses talents au service du Rugby Club Toulonnais dès cet été, jusqu'en juin 2028.

Son choix vient conclure une série de négociations menées tambour battant, offrant au RCT un renfort de taille. Âgé de 27 ans, Frisch, après un parcours qui l'aura vu porter les couleurs de Tarbes, Massy, Rouen et Bristol, quitte donc l’Irlande où il s'était engagé jusqu’en 2025.

TRANSFERT. Le Top 14 lui fait les yeux doux : Antoine Frisch devrait quitter le Munster et l’Irlande cet étéSelon les rumeurs, Toulon pourrait être amené à débourser 300 000 euros pour racheter l'ultime année de son contrat avec le Munster. Une manœuvre audacieuse, certes, mais réfléchie, compte tenu de l'enjeu : remplacer Waisea Nayacalevu, dont le départ à Sale est acté.

Courtisé également par Montpellier et La Rochelle, Frisch a préféré les rivages varois, séduit par le projet sportif du club et sa passion indéniable pour le maillot français. Il le confesse sans détours : porter les couleurs de la France a toujours été son rêve, nourri dès sa plus tendre enfance.

Cette saison, sous le maillot du Munster, il a brillé en tant que titulaire dans chacune des 19 rencontres, toutes comme titulaire, démontrant ainsi son endurance et sa robustesse sur le terrain. Ses performances n'ont pas manqué d'attirer l'attention de Fabien Galthié qui l'a intégré dans le groupe des Bleus pour le dernier Tournoi des Six Nations.

RUGBY. Le Virage inattendu d'Antoine Frisch entre le XV de France et l'IrlandeFrisch, avec son déménagement à Toulon, se prépare également pour la tournée estivale des Bleus en Argentine en juillet. Une étape de plus dans sa quête de reconnaissance internationale, et un avant-goût de ce que les supporters du RCT peuvent attendre avec impatience.

Le Rugby Club Toulonnais, en s'offrant Antoine Frisch, réalise donc un coup double : il sécurise un joueur de haut calibre, qui plus est JIFF, tout en réaffirmant ses ambitions pour l'avenir. Un pari ambitieux, mais à la mesure des aspirations de Frisch et de son nouveau club.