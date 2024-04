TRANSFERT. Le Top 14 lui fait les yeux doux : Antoine Frisch devrait quitter le Munster et l’Irlande cet été

Lié contractuellement au Munster jusqu’en 2026, Antoine Frisch devrait néanmoins rejoindre la France cet été.

Il s’appelle Antoine, est de la génération 96 et est régulièrement au cœur de l’actualité rugbystique en ce moment. Non ce n’est pas Mister Dupont, mais bel et bien un certain Antoine Frisch, convoqué par Fabien Galthié pour préparer le Crunch lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Jouera-t-il prochainement pour les Bleus ? Pour l’Irlande ? De ce côté là, le Franco-Anglo-Irlandais, qui évolue au Munster depuis 2022, a récemment fait son choix : "Je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n’a jamais été interrompu, assure-t-il à nos confrères de l’Equipe. Et à partir du moment où j’ai été appelé dans le groupe, c’est devenu très clair pour moi. Je veux jouer pour la France, c’est le pays où j’ai grandi, c’est le poster des Bleus que j’avais sur les murs de ma chambre d’enfant."

Dès lors, jouera-t-il toujours au Munster la saison prochaine, malgré son contrat qui court jusqu’à 2026 ? Rien n’est moins sûr, même si le "Frisch Guy" est devenu avec le temps le chouchou de la Red Army.

En ce sens, le Midi Olympique nous informe ce lundi que plusieurs clubs français seraient à l’affût pour rapatrier le garçon passé par les Espoirs du Stade Français. Et qui dit centre sur le marché en ce moment, dit RCT et MHR intéressés.

Ainsi, alors qu’il cherche toujours à compenser le départ de Waisea, Toulon sortirait tous ses arguments pour convaincre l’ancien joueur de Massy, Tarbes et Rouen de découvrir les bords de la Méditerranée.

Le MHR aussi mais il semblerait que les Cistes aient un temps de retard par rapport aux Rouge et Noir et à La Rochelle, qui serait également séduite par ce profil de 5/8ème besogneux, capable de gagner ses duels, de bien défendre et faire jouer autour de lui avant comme après contact.

Si sa future destination n’est pas encore connue, deux choses paraissent néanmoins évidentes : Antoine Frisch (1m89 pour 97kg) n’évoluera - normalement - plus sur les bords du Shannon la saison prochaine. Et il n’a désormais que l’embarras du choix, en France, donc. Un comble pour celui dont les élites hexagonales n’ont jamais voulu lorsqu’il était plus jeune…