RUGBY. Antoine Frisch au centre d'une guerre froide rugbystique entre la France et l'Irlande ?

Andy Farrell, sélectionneur de l'Irlande, a réaffirmé son intérêt pour Antoine Frisch après que le centre a été appelé par Galthié en équipe de France.

La situation d'Antoine Frisch suscite autant d'intérêt que d'interrogations. Après une incursion dans le camp des Bleus, sur invitation de Fabien Galthié, en vue du match contre l'Angleterre, le centre de Munster reste sur le radar de l'Irlande. Et ce, malgré son absence sur la feuille de match pour le Crunch dans le cadre du dernier match des Six Nations.

J’ai déjà parlé à Antoine de ce que nous pensons de lui et je sais qu’il était également très ambitieux de jouer au rugby international pour l’Irlande.

L'appel de la patrie a manifestement titillé Frisch, mais l'Irlande n'a pas dit son dernier mot. Andy Farrell, sélectionneur de l'équipe irlandaise, a réaffirmé son intérêt pour Frisch via la presse locale. Soulignant l'ambition du joueur de porter le maillot vert. Il avait en effet déjà été appelé par l'Irlande A. Mais le patron des Bleus avait aussi confié qu'il le suivait depuis plusieurs saisons. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''La tournée de développement de la France en Amérique du Sud cet été avec deux matchs programmés face à l'Argentine et les tests estivaux relevés de l'Irlande contre les Springboks offrent des perspectives divergentes pour Frisch.

On sait que l'encadrement tricolore ne fera pas appel aux finalistes voire aux demi-finalistes du Top 14. Ce qui ouvre la porte à de nouveaux joueurs. Tandis que le XV du Trèfle devrait faire appel à ses meilleurs éléments pour défier les doubles champions du monde avant de retrouver la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Argentine, et les Fidji en novembre.

Depuis son arrivée à Munster en 2022 et son engagement avec l'équipe de développement d'Emerging Ireland, Frisch semblait avoir jeté son dévolu sur le trèfle. Pourtant, l'absence de sélection de la part d'Andy Farrell l'a poussé à saisir une opportunité avec les Bleus, illustrant la complexité et la fluidité des parcours internationaux dans le rugby moderne. RUGBY. 6 Nations. ''Répondre à ces agressions'', le XV de France prêt pour un Crunch épicé !Farrell refuse de jouer la carte de la sélection stratégique à court terme. Pour lui, l'équité sportive et la méritocratie priment, même face à la tentation de "capturer" un joueur au potentiel international indéniable. Frisch se trouve donc à un carrefour, avec une fin de saison au Munster comme ultime audition devant le jury irlandais. "Il a évidemment l'occasion de montrer sa valeur, son progrès et donc d'être en lice comme tout le monde."

Sous contrat avec la province irlandaise jusqu'en 2025, il serait cependant dans le viseur de plusieurs clubs français. Il va cependant devoir faire un choix clair sur son avenir international. Lequel reste néanmoins incertain étant donné la concurrence en Irlande à l'heure actuelle. Et surtout la richesse du vivier tricolore au centre avec Depoortère ou encore Gailleton pour ne citer qu'eux.