RUGBY. 6 Nations. ''Répondre à ces agressions'', le XV de France prêt pour un Crunch épicé !

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s'attend à un match de costauds ce samedi soir à Lyon face à l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations.

À l'aube d'un Crunch décisif pour le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a choisi la stabilité en reconduisant les 23 mêmes joueurs qui ont brillé à Cardiff. Une décision qui souligne la confiance du sélectionneur en son groupe, malgré les critiques sur un prétendu conservatisme. Le XV de France se trouve ainsi face à un immense défi : affronter une Angleterre qui semble en pleine résurgence, une équipe « en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre », selon le sélectionneur. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Le XV de la Rose se présente avec une puissance explosive, maîtrisant l'alternance main-pied, et prête à exercer une pression constante. Les montées défensives et le jeu au pied anglais ont été un casse-tête pour leurs adversaires, notamment les Irlandais, étouffés le week-end dernier.

Face à ces redoutables adversaires, le staff tricolore a dû adapter sa préparation, mettant un accent particulier sur la défense et les zones d'affrontement. "Il va falloir être solide et compact", insiste le technicien en conférence de presse via La Figaro, conscient que le milieu de terrain sera le théâtre d'une bataille acharnée. "Ça va taper fort, et de manière récurrente".

Pour briser la défense anglaise, le XV de France se prépare à relever l'agressivité par une intensité combative, avec et sans ballon, en cherchant à inverser la pression à chaque instant. "Ce qui va compter, c'est l'énergie qu'on y mettra." La réponse française à cette rush-défense inspirée des Springboks sera cruciale pour aspirer à la victoire ce samedi soir à Lyon.

Ils ont choisi de copier l'Afrique du Sud, de se jeter sur l'adversaire, de prendre de l'espace et laisser peu de temps pour choisir.

Cette confrontation arrive dans un contexte particulier, un an après la défaite historique infligée par les Français à Twickenham. Les Anglais, portés par leur récente performance face à l'Irlande et leur parcours en Coupe du Monde, sont plus que jamais désireux de prendre leur revanche.

Galthié, en réponse aux critiques sur la gestion de son équipe, souligne l'importance de l'énergie apportée par les joueurs et la cohésion retrouvée lors des dernières semaines. La préparation minutieuse et la remobilisation collective sont les clés mises en avant par le sélectionneur pour ce match capital.

Ce Crunch s'annonce donc comme un véritable test pour les Bleus, non seulement sur le plan physique mais aussi mental. Face à une Angleterre revancharde et une pression immense, le XV de France sait qu'il a une opportunité unique de marquer les esprits comme l'an dernier et de rassurer les supporters en cette fin de Tournoi. Le combat promet d'être titanesque, un spectacle à la hauteur de l'intensité de cette rivalité ancestrale.