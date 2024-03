VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''

Au sortir du match nul contre l'Italie, les leaders du XV de France ont tenu à se dire les choses. Des mots qui ont permis aux Bleus d'aller l'emporter au Pays de Galles.

Les Bleus ont remis les choses à l'endroit en allant s'imposer au Pays de Galles dans le 6 Nations. Pour la première fois dans ce Tournoi 2024, on a enfin revu le vrai visage du XV de France. Tout n'a pas été parfait à Cardiff, notamment en défense. Mais sur l'envie et la cohésion sur le pré, c'était le jour et la nuit par rapport aux précédents matchs des Tricolores.

Au sortir du match nul à Lille face à l'Italie, les joueurs avaient à coeur de rejouer rapidement pour évacuer la frustration. Néanmoins, la pause de deux semaines leur a finalement fait le plus grand bien. "On a bien travaillé, ça a été une des semaines les plus intenses depuis quatre ans je pense", confie Grégory Alldritt.

Cette coupure forcée entre l'Italie et le Pays de Galles a aussi été l'occasion de se dire les choses après le match nul aux airs de défaite face aux Transalpins. Les joueurs l'avaient annoncé au sortir du match. Et ils ont tenu parole à la faveur d'un conciliabule avec le sélectionneur Fabien Galthié.

"Je trouve qu'on est moins exigeants. Et au final, quand tu l'es moins, tu as moins de résultats comme c'est le cas en ce moment, a lâché Thomas Ramos. Patrick nous a dit toute la semaine 'on va venir là, on va faire la croisée, on va remettre intérieur, Damian va aller marquer', mais en fait, si on fait vraiment ce qu'on dit dans la semaine, c'est coup gagnant ce qu'il nous dit. Et à ce moment-là, il y a 17-0, le match n'est plus le même, et dans la tête des Italiens, c'est plus pareil."

Du côté de Gaël Fickou, on a appelé à rester soudé dans la difficulté. Selon le Racingman, la faute ne doit pas retomber sur une seule personne, que ce soit un joueur ou un membre du staff, mais sur le groupe. C'est seulement en avançant ensemble et réglant les problèmes collectivement que les Bleus avanceront.

Le Rochelais Alldritt a mis en évidence ce qui nous avait aussi sauté aux yeux lors des premiers matchs, et notamment contre l'Italie. Avec parfois des tentatives individuelles pour faire la différence aux dépens d'une progression collective. Selon le troisième ligne, les Bleus étaient tombés dans une routine et se devaient d'en sortir pour retrouver le vrai niveau.

"On peut partager ça, donc ça va nous faire le plus bien. Maintenant je crois qu'il faut qu'on recommence à jouer les uns pour les autres. Je trouve que par moment sur le match, on joue un petit peu individuellement. Comme le disait Barthez, 'On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté'. Il faut qu'on s'en serve et qu'on progresse."

Un discours que le Rochelais a tenu avant le coup d'envoi du match face au Pays de Galles. "On cherche pas briller, mais à faire briller le mec d'à côté pendant 80 minutes." A la pause, il a encore fallu resserrer la visse, car si l'attaque a été en vue, les Bleus ont été pris en défense. "On joue bien au rugby, mais qui va défendre pour les copains ? Qui va faire l'effort d'être à l'intérieur ?, a demandé Galthié dans les vestiaires. Donc, on fait l'effort !". Et ils l'ont fait avec le résultat qu'on connait. Espérons qu'ils le feront aussi dès l'entame du Crunch samedi à Lyon.