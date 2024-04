Champions Cup. ‘‘Ça m’avait manqué’’, Romain Ntamack retrouve les sensations des grands rendez-vous avec Toulouse

Romain Ntamack a connu sa première titularisation de la saison, ce dimanche en Champions Cup. Il revient sur la qualification des siens.

La dernière fois que Romain Ntamack avait porté un maillot du Stade Toulousain floqué du 10, c’était en finale de Top 14. Une échéance mémorable où l’ouvreur avait offert la victoire à son équipe avec un essai salvateur. Ce dimanche 7 avril, il retrouvait son numéro fétiche pour jouer un huitième de finale de Champions Cup.

''On s’est vite retrouvé'', Ntamack et Dupont enfin réunis et prêts à faire vibrer Toulouse contre le Racing 92

Lors de la victoire facile de Toulouse contre le Racing 92 (31-7), Romain Ntamack a tenté de déséquilibrer les Franciliens. Problème, le vent capricieux du ciel haut-garonnais l’a empêché d’utiliser son pied, l’obligeant à tenter de mettre du rythme ballon en main.

Romain Ntamack, retour bienheureux

Néanmoins, le demi d’ouverture revient d’une longue période de convalescence, après une rupture des ligaments croisés. Après seulement une centaine de minutes dans les jambes, il cherche encore son rythme. Selon des propos relayés, entendus sur BeIN Sports, Romain Ntamack évoque cette fatigue :

Je m’étais préparé depuis le début de la semaine avec le forfait de Thomas Ramos, mais rien ne remplace le rythme d’un match. Surtout quand on parle d’un match de phase finale de Champions Cup. Ça n’a pas toujours été facile sur certaines séquences. J’ai essayé de reprendre le rythme et le second souffle en deuxième période.”

VIDÉO. ''Il ne faut pas banaliser'' ce que fait Ntamack assure Ugo Mola (Stade Toulousain)

Toujours au micro de la chaîne du groupe qatari, il se confie ainsi sur son retour rapide, afin de jouer le sprint final avec le Stade Toulousain : “Ça m’avait manqué. Je ne pensais pas retrouver ce genre d’affiches aussi vite après ma blessure. Je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. J’ai été tout de suite dans le grand bain, ça me permet de retrouver mon niveau.”

Il a ensuite enchaîné au micro de France TV où il a avoué que cette reprise express dans le rôle de titulaire "piquait un peu". Romain Ntamack a notamment confié qu'il n'aurait aucun problème à quitter le XV de départ, si Thomas Ramos était apte pour le quart de finale, confiant que l'arrière polyvalent avait fait "des super matches" en son absence.

#InvestecChampionsCup | 🏉 "Je n'ai que des bonnes sensations"



De retour sur le terrain après 8 mois d'absence, Romain Ntamack rassure sur son état de forme 💪 #STR92 pic.twitter.com/9vjnNNThvJ — francetvsport (@francetvsport) April 7, 2024

Top 14. Romain ''The Rock'' Ntamack ''physiquement hors norme'', son kiné fasciné

Un jeu toulousain à perfectionner

Le jeu de main n’a que rarement réussi aux Toulousains, ce dimanche. Ainsi, les hommes d’Ugo Mola ont offert pas moins de 8 munitions en mêlée aux Racingmen. D'autant plus, ils ont également concédé 22 turnovers dans le jeu courant, dont quatre sont directement concédés par Romain Ntamack. Avec 21 passes pour 9 courses tentées, Romain Ntamack a alterné dans son style de jeu. Par ailleurs, le Toulousain a failli transpercer la ligne du Racing 92 à quelques reprises. Avec 58 mètres parcourus ballon en main et 5 défenseurs battus, il a été une source d’incertitude récurrente.

La semaine prochaine, Romain Ntamack devrait de nouveau être de la partie pour essayer d’arracher une place en demi-finales. En quarts, les Toulousains accueilleront l’équipe des Exeter Chiefs, au stade Ernest-Wallon. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était à l’automne 2020 pour une demi-finale gagnée par les Anglais, en pleine séance de rattrapage post-Covid de l’édition 2019-2020 de la Champions Cup.

RUGBY. Top 14. Très épais, reposé, quel impact aura Romain Ntamack sur le Stade Toulousain ?