''On s’est vite retrouvé'', Ntamack et Dupont enfin réunis et prêts à faire vibrer Toulouse contre le Racing 92

RUGBY. Pourquoi affronter Dupont et Toulouse en ce moment promet d'être un enfer pour le Racing 92 ?Le Racing 92 retrouve Toulouse ce dimanche en 8e de finale de la Champions Cup. Les Racingmen ont bien conscience de la tâche ardue qui se trouve devant eux. Cette saison, personne n'a réussi à faire tomber le Stade Toulousain sur sa pelouse.

Mais les hommes d'Ugo Mola ont eu droit à une piqure de rappel la semaine passée face à Pau. S'ils lèvent un peu le pied sur l'engagement et la maitrise, ils peuvent se faire surprendre. "Ce week-end, on devra être à 200 %, mais je ne suis pas inquiet sur le niveau d’engagement qu’on va mettre." RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''Superpouvoir'', ''exceptionnel'', Antoine Dupont inspire déjà la crainte au Racing 92Antoine Dupont devrait à n'en pas douter être l'un des fers de lance de Toulouse face au Racing 92. Déjà en vue cet hiver, il est revenu de sa parenthèse au rugby à 7 avec beaucoup d'envie sur le pré. Et cela s'est vu lors des deux derniers matchs.

Un retour qui fait beaucoup de bien au Stade Toulousain. Et ce, même si les habituels finisseurs ont assuré pendant la période des doublons. Dupont n'est d'ailleurs pas le seul à amener de la fraicheur et du sang neuf à ce moment si critique de la saison. ''Le 7 m’a servi pour retrouver ce jeu de duel que j’avais un peu délaissé'', lance Dupont avant le choc face au Racing 92La semaine passée, le champion en titre a récupéré son ouvreur titulaire Romain Ntamack. Ce dimanche, les deux compères pourraient à être alignés en ensemble pour la première fois depuis des mois. Reste à savoir à quel poste ? 9 ou 10 pour Dupont. 10 ou 12 pour Ntamack, à moins qu'il ne démarre sur le banc.

Une chose est sûre, le temps passé séparé n'a pas eu d'incidences sur leur complicité. "On s’est vite retrouvé, c’est comme si on s’était jamais perdu, ça nous a rassurés." La bromance va donc pouvoir reprendre pour le plus grand plaisir du Stade et de ses supporters.

En dépit de son formidable effectif, ce retour fait du bien à Toulouse. "On sait la qualité qu’a Romain, on connaît son sang-froid et sa capacité à être présent dans les matchs qui comptent et il va nous faire beaucoup de bien", précise Dupont.

Pour rappel, l'ouvreur n'a pas connu directement la déception du Mondial ni les difficultés du Tournoi. Il débarque non seulement avec beaucoup de fraicheur physique mais aussi mental. Une envie qui pourrait faire la différence dans cette fin de saison qui s'annonce palpitante.