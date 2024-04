RUGBY. Pourquoi affronter Dupont et Toulouse en ce moment promet d'être un enfer pour le Racing 92 ?

La mauvaise nouvelle côté Racing, c'est le forfait de Nolann Le Garrec suite à sa commotion contre Castres. On aurait aimé voir le duel entre les deux hommes à la mêlée. Mais ça ne se fera pas. C'est d'autant plus préjudiciable que le numéro 9 francilien pèse énormément sur le jeu de son équipe. Et pas seulement parce qu'il est le meilleur marqueur d' essais du Racing (4) en Champions Cup. A l'instar de Dupont, sa vista et ses qualités athlétiques font souvent la différence.