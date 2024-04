RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''Superpouvoir'', ''exceptionnel'', Antoine Dupont inspire déjà la crainte au Racing 92

Pour espérer battre le Stade Toulousain en 8e de finale de la Champions Cup, le Racing 92 sait qu'il devrait sortir un match énorme et contenir la menace Antoine Dupont.

RUGBY. Pourquoi affronter Dupont et Toulouse en ce moment promet d'être un enfer pour le Racing 92 ?Toulouse et le Racing 92 fermeront le bal dimanche soir dans le cadre des 8es de finale de la Champions Cup. Après une phase de poules menées de main de maitre, les Toulousains ont l'avantage de recevoir les Franciliens. Ces derniers savent que la tâche qui les attend est presque impossible. Et pour cause, les protégés de Mola n'ont pas perdu de la saison à la maison. Une invincibilité qui remonte bien au-delà de l'exercice 2023/2024. De plus, c'est un Stade Toulousain presque au complet qui va se présenter à Ernest-Wallon.

Avec notamment le retour de Romain Ntamack mais surtout la présence crainte d'Antoine Dupont. Les Racingmen n'ont pas oublié la performance du numéro 9 il y a quelques semaines. En plein 6 Nations, le demi de mêlée avait brillé à l'Arena avant de rejoindre France 7. RUGBY. TOP 14. ''Je ne sais pas comment il fait'', Lamothe sidéré par la défense de DupontLes locaux savaient pourtant à quoi s'attendre. "C’est clair que dans la préparation du match, il faut faire encore plus attention à lui parce que c’est un joueur spécial. Il est souvent désigné comme le meilleur joueur du monde et il est difficile de contredire ça, au vu de ses qualités", avait confié à l'époque le coach du Racing Stuart Lancaster via Le Parisien.

"Il est évident qu’Antoine Dupont a un superpouvoir, c’est un vrai facteur X", estimait Boris Palu. Tandis que Tristan Tedder invitait ses coéquipiers à faire attention à lui. Malgré tout, il n'a pas été en mesure de le contenir. Ce dimanche, le Sud-Africain d'origine pourrait bien recroiser son ancien coéquipier à l'ouverture. Touché à la cheville contre Clermont, Antoine Gibert est incertain pour le 8e et pourrait laisser sa place en 10. Tandis que Nolann Le Garrec est forfait suite à sa commotion. Il n'y aura donc pas de match dans le match entre les deux Tricolores au grand désespoir de beaucoup. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Avec Dupont et Ntamack pour Toulouse, la composition probable surchargée face au Racing 92Dupont sera-t-il aligné en 9 avec son compère Ntamack à ses côtés ? Ou bien en 10 avec Graou à la mêlée ? "Cela ne m’étonnerait pas qu’il commence en 10 d’autant plus que Romain vient à peine de reprendre et est à court de rythme", commente Gaël Fickou pour Actu.fr. Le centre du XV de France connait très bien les qualités "extraordinaires" de son capitaine chez les Bleus.

Puissant et technique, doté d'une excellente vision du jeu, d'une passe et d'un coup de pied redoutables, il impressionne même les stars de l'ovalie comme le double champion du monde sud-africain Kolisi : "Il n’y a qu’à voir cette façon qu’il a de voir le jeu avant les autres. C’est un joueur exceptionnel comme on en voit qu’un sur toute une génération". VIDEO. Top 14. Antoine Dupont ''bonifié'' par le rugby à 7 ? ''Je pense que le 7 lui a fait du bien''L'erreur pour le Racing, serait de trop se focaliser sur lui. Ils savent pertinemment qu'il peut faire des différences. Et surtout, qu'il peut faire briller ses coéquipiers, en 9 comme en 10. "C’est un joueur de classe mondiale, probablement le meilleur joueur du monde en ce moment", précise Lancaster. Toulouse regorge de talent et il faudra plus qu'un plan anti-Dupont pour stopper la machine rouge et noir. Sa présence sur le pré changera quoi qu'il arrive la manière dont son équipe joue et l'attitude des adversaires.