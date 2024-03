RUGBY. TOP 14. ''Je ne sais pas comment il fait'', Lamothe sidéré par la défense de Dupont

Maxime Lamothe pensait marquer un sublime essai contre Toulouse en Top 14. Mais Antoine Dupont en a décidé autrement avec une superbe défense.

RUGBY. Top 14. VIDÉO. Ce moment lunaire où Lamothe a bien failli déposer Antoine Dupont d’un cad-deb d’écoleAntoine Dupont n'est pas le premier défenseur venu. Sur la planète ovale, le demi de mêlée fait partie des joueurs les plus difficiles à surprendre. Autant physiquement que sur les appuis. Demandez à l'Irlandais Mack Hansen. Il ne sait toujours pas comment il n'a pas réussi à marquer contre le XV de France lors du 6 Nations 2023.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à se gratter la tête après avoir croisé la rouge du Tricolore. Maxime Lamothe fait désormais partie de la liste des joueurs qui ont tenté de prendre le Toulousain à défaut. Mais qui ont finalement dû se rendre à l'évidence. Antoine Dupont n'est définitivement pas comme les autres. VIDEO. TOP 14. ‘’Il nous a fait la misère’’ : Le retour extraterrestre à XV d'Antoine Dupont face à l'UBB"Je pensais être passé, mais je ne sais pas comment il fait", a ainsi commenté le talonneur de l'UBB au lendemain de la victoire girondine sur le champion de France en clôture de la 19e journée de Top 14. Le numéro 2 bordelais est passé tout proche d'un essai qui aurait marqué les esprits.

Son action, bien d'avorté en raison d'un superbe geste défensif de Dupont, a tout de même fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, Maxime Lamothe a tenté de prendre le capitaine du XV de France sur les appuis pour aller marquer en coin.

"J’ai le ballon en bout de ligne où Damian me décale plutôt bien. Après, j’ai un duel à jouer contre Antoine. Je me dis qu’il va peut-être s’attendre à ce que je lui rentre frontal dedans donc j’essaie de passer par l’extérieur", a confié le talonneur pour TV7. TOP 14. Du spectacle, du suspens ET un record… La soirée rêvée pour CANAL + grâce à UBB-TOULOUSE

L'espace d'un instant, il pensait avoir surpris le demi de mêlée du Stade Toulousain. C'était sans compter sur les formidables qualités athlétiques de Dupont. Mais ce dernier a réussi à sauver (temporairement) son équipe : "il arrive par-derrière à taper le ballon au moment où j’allais aplatir."

🏟️ Le talonneur de l'UBB Maxime Lamothe n'a malheureusement pas réussi à marquer mais combien de joueurs ont réussi un cadrage débordement interstellaire sur Antoine Dupont 😲😲😲#UBBST pic.twitter.com/LDPpMZjihC March 24, 2024

Bien que le numéro 9 ait sauvé cet essai, les locaux ont réussi à entrer en Terre promise quelques instants après. "C’est dommage, mais heureusement que l’on marque sur l’action d’après, mais ça aurait pu être joli." Heureusement pour les hommes de Yannick Bru en effet puisque la rencontre s'est jouée à trois petits points (31-28).