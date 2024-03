TOP 14. Du spectacle, du suspens ET un record… La soirée rêvée pour CANAL + grâce à UBB-TOULOUSE

Le magnifique match entre l’UBB et Toulouse de ce dimanche a permis à Canal + de réaliser un nouveau record d’audience.

Avec le retour des internationaux et d’Antoine Dupont, l’affiche du dimanche soir entre Bordeaux et le Stade Toulousain semblait être le clou du spectacle de ce week-end.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters présents au stade et devant leur écran n’ont pas été déçus.

Entre les courses folles d’Antoine Dupont, les magnifiques essais bordelais de Damian Penaud et de Pierre Bochaton, et le finish sous haute tension entre les deux équipes. Les spectateurs ont sûrement assisté à un des plus beaux matchs de la saison.

La rencontre de ce dimanche a fait des heureux côté bordelais, mais aussi du côté de Canal +. La chaîne française a communiqué sur ses réseaux sociaux les chiffres d’audience du match entre l’UBB et le Stade Toulousain.

Avec une moyenne de 726 000 téléspectateurs et un pic d’audience de 1 012 000 personnes regardant la rencontre (dès le début du match à 21h11), Canal + effectue son record d’audience de la saison pour un match de championnat du dimanche soir.

Un chiffre représentant 3,2% de la part d’audience disponible en France. Une bonne nouvelle pour le groupe privé détenu par Vincent Bolloré, mais aussi pour le TOP 14, toujours aussi attractif auprès des Français.

Côté sportif, Bordeaux aura à cœur d’enchaîner avec un déplacement à Lyon. Tandis que Toulouse voudra rattraper le retard pris sur le Stade Français (leader du championnat), lors de la réception de la Section Paloise.