RUGBY. CHAMPIONS CUP. Avec Dupont et Ntamack pour Toulouse, la composition probable surchargée face au Racing 92

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille le Racing 92 dans le cadre des 8es de finale de la Champions Cup. Si la formation francilienne sera privée de son maitre à jouer Nolann Le Garrec, côté toulousain, on récupère peu à peu tout le monde.

Cette rencontre marque le coup d'envoi des matchs éliminatoires. Une partie de la saison du Stade se joue samedi. À domicile, Ugo Mola ne devrait pas faire dans la dentelle face aux Racingmen. TOP 14. Toulouse fête le retour de son chouchou, Romain Ntamack a le droit à son documentaire !On devrait voir pour la première fois de la saison la charnière Antoine Dupont/Romain Ntamack. L'ouvreur a repris la compétition la semaine passée contre Pau en sortie de banc. Et s'il n'a sans doute pas 80 minutes dans les jambes, il peut facilement jouer une heure avant de laisser sa place.

Le collectif toulousain est suffisamment solide et rodé pour l'épauler. Avec son compère à la mêlée, il ne manquera pas de repères et sera en confiance pour jouer libéré. Il devrait également avoir Ahki en premier centre, lui qui avait été mis au repos la semaine dernière.

Selon nous, Thomas Ramos va tenir sa place. Le coup reçu à la crête de l’os iliaque contre Bordeaux, bien que douloureux, ne devrait pas le priver de ce choc. D'autant que Toulouse a besoin d'un buteur pour ce rendez-vous couperet. Vos matchs de rugby Toulouse/Racing 92 et Stormers/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?Devant quelques changements notables après match contre la Section avec Baille et Marchand titulaires ou encore Arnold aux côtés de Meafou. Flament, polyvalent, pourrait démarrer sur le banc au même titre que Blair Kinghorn.

Touché aux ischios, il n'a pas joué depuis la 5e journée du Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande. Capable d'évoluer à l'arrière comme à l'ouverture, il devrait être sur le banc afin de retrouver du temps de jeu.