Vos matchs de rugby Toulouse/Racing 92 et Stormers/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec les 8es de finale de la coupe des champions et de la Challenge Cup sans oublier la 25e journée de Pro D2.

Top 14 fait relâche ce week-end. Et pour cause, on joue les 8es de finale de la coupe des champions et de la Challenge Cup. Si cette parenthèse peut s'apparenter à des vacances pour certaines formations. Pour d'autres, c'est un moment clé de la saison.

On pense principalement au Stade Rochelais. Doubles champions en titre, les Maritimes jouent très gros ce samedi. Ils se déplacent sur la pelouse des Stormers. Une équipe difficile à manoeuvrer, qui plus est à domicile.

Les Rochelais ont déjà croisé le fer avec les Sud-Africains pendant la phase de poules. Et ils avaient été battus d'un point à l'extérieur. Depuis, les hommes de O'Gara ont retrouvé des couleurs en championnat. Mais ce déplacement ne sera pas facile.

Du côté de Toulouse, on s'est facilité la tâche en réalisant de superbes performances cet hiver. Les protégés de Mola reçoivent non seulement en 8e mais ce sera aussi le cas en quart en cas de victoire.

Avant cela, il faut battre le Racing 92. Une formation qui a du mal en 2024 et qui pourrait être privée de l'excellent Nolann Le Garrec voire de Gibert. Face à un Stade presque au complet, cela semble mission impossible.

Match compliqué également pour Bordeaux face aux Saracens. Mais les Girondins ont montré dans cette compétition qu'ils avaient les arguments pour aller très loin. A condition de retrouver le niveau des matchs de poules. Les internationaux devront être décisifs.

Du côté de la Challenge Cup, ces 8es devraient servir à reposer certains cadres et à retrouver de la confiance. La plupart des clubs engagés ne visent pas la victoire finale. Néanmoins, une victoire fait toujours du bien au moral.

Champions Cup - 8e de finale

Vendredi 5 avril

Harlequins vs Glasgow à 21h sur BeinSports 6

Samedi 6 avril

Bulls vs Lyon à 13h30 surBeinSports 1

Exeter vs Bath à 16h surBeinSports 10

Stormers vs La Rochelle à 16h sur France

Bordeaux vs Saracens à 18h30 sur BeinSports 1

Leinster vs Leicester à 21h surBeinSports 5

Dimanche 7 avril

Northampton vs Munster à 13h30 sur BeinSports 4

Toulouse vs Racing 92 à 16h sur France 2

Challenge Cup - 8e de finale

Vendredi 5 avril

Gloucester vs Castres à 21h sur BeinSports 1

Samedi 6 avril

Clermont vs Cheetahs à 13h30 sur France 3

Trévise vs Lions à 18H30 sur BeinSports 9

Ospreys vs Sale Sharks à 21h sur BeinSports 9

Edimbourg vs Bayonne à 21h sur BeinSports 1

Dimanche 7 avril

Montpellier vs Ulster à 13h30

Sharks vs Zebre à 16h sur BeinSports 6

Pau vs Connacht à 18h30 sur BeinSports 1

