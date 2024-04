TOP 14. Toulouse fête le retour de son chouchou, Romain Ntamack a le droit à son documentaire !

Rentré à la 57ᵉ minute de jeu du match entre Toulouse et Pau, Romain Ntamack a été aperçu en forme sur la pelouse d’Ernest-Wallon.

Il a disputé un peu plus de 20 minutes de jeu, mais peu de remplaçants auront autant réchauffé les cœurs toulousains que Romain Ntamack. De retour après une rupture des ligaments croisés en août, l’ouvreur a retrouvé les prés ce samedi, face à Pau (31-29) en Top 14. Sur les réseaux sociaux, le Stade Toulousain a déclaré que le retour de Romain Ntamack à la compétition sera le sujet d'un documentaire baptisé "Je reviendrai".

Face à la Section Paloise, le demi d’ouverture a même eu l’occasion de montrer quelques belles choses sur le terrain. Par exemple, il transperce la défense béarnaise à la 65ᵉ minute, avant de parcourir plus de 20 mètres avec le ballon.

Si cette remise en jambes s’est soldée par une victoire, c'est aussi parce que la charnière Dupont-Ntamack a eu l’occasion de se reformer durant quelques instants. Revenu en jeu à la 69ᵉ minute, après l’ultime essai palois, Dupont a pu de nouveau distribuer les ballons derrière les rucks et servir son ouvreur fétiche, comme sur l’essai salvateur de Matthis Lebel.

Après la rencontre, Romain Ntamack s’est exprimé face à la presse. Selon des propos retransmis par Rugbyrama, l’ouvreur confie qu’il avait “le souffle un peu court” à l’entraînement et “la boule au ventre” avant le match. Mais rapidement, les appréhensions du retour au haut niveau ont disparu en foulant la pelouse.

Avant un rendez-vous important face au Racing 92 en Champions Cup, le Toulousain a donné ses impressions sur sa présence pour ce match. Il répond ainsi :

Nous ne nous étions pas fixés de date au départ avec le sportif, le staff médical ou le chirurgien. On avait parlé d’une fourchette entre fin mars et début avril, au moment de la phase finale de Champions Cup. Mon objectif, c’était Pau, d’avoir du temps de jeu. Maintenant, je postule pour le Racing, je suis disponible. Mais mon intention n’était pas à la base de démarrer la semaine prochaine. Le staff fera son choix, mais on a un effectif avec tellement de bons joueurs à tous les postes. Si j’y suis, tant mieux, sinon, j’accompagnerai mes partenaires.”

Ntamack, l'un des chouchous de Wallon

Par ailleurs, les supporters toulousains ont réservé un accueil chaleureux au joueur. Avant la rencontre, Romain Ntamack a été tout spécialement acclamé à la sortie du bus. Un traitement préférentiel qui s’est aussi observé en tribune.

Dans un premier temps, les spectateurs d’Ernest Wallon se sont levés lorsque ce dernier a enlevé sa chasuble, pour une ovation en faux départ. Ensuite, les 18 000 spectateurs ont salué le retour de l’enfant du club. De nombreuses pancartes et banderoles ont flotté en l’honneur de Romain Ntamack.

