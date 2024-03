VIDÉO. TOP 14. Toulouse a eu des sueurs froides face à Pau, puis Lebel a délivré Ernest Wallon

Alors que les poursuivants se rapprochent, Toulouse a failli perdre une partie de sa précieuse avance face à Pau en Top 14.

Le stade Ernest Wallon n’était pas dans ses meilleurs jours. Pour cause, la tension a régné pendant une bonne partie de la rencontre, avant que Matthis Lebel ne vienne libérer Toulouse face à Pau, à la 79ᵉ minute. Finalement, les deux équipes se quittent sur le score serré de 31 à 29, dans le cadre de la 20ᵉ journée de Top 14.

Devant un public inquiet, les Toulousains se sont fait peur et ont cru à une correction inattendue sur leurs terres. Face à eux, des Palois réalistes pensaient réaliser le hold-up de l’année en Haute-Garonne. Ce samedi, le Stade Toulousain n’a pas montré un glorieux visage. Surpris d’entrée par Émilien Gailleton, en grande forme, avec un essai à la 3ᵉ minute de jeu, les locaux se sont ressaisis par la suite en inscrivant 3 essais en l’espace de 10 minutes.

Dans leur antre, les Rouge et Noir voulaient jouer, peut-être trop. Auteurs réguliers de fautes de mains, la Section Paloise s’est délectée des erreurs toulousaines et de son inattention. Consciencieux, les Béarnais faisaient le dos rond avec leur défense et s’en remettaient ensuite à des trois quarts flamboyants, lors de turnovers bien négociés.

À la 66ᵉ minute de jeu, Théo Attissogbe s’est même trouvé à l’origine d’une action qui aurait permis aux siens de repartir avec 4 points au Béarn. Sur un ballon vomi par les avants toulousains, l’arrière a tapé un long coup de pied dans l’axe et s’est retrouvé à défendre sur Paul Costes, 60 mètres plus loin.

Ensuite, le centre toulousain a offert un cadeau empoisonné à Lucas Tauzin. Ce dernier ne pouvait pas dégager au pied et a tenté de trouver Matthis Lebel, mais s’est fait intercepter. Les Palois sont ensuite allés à l’essai, montrant leur qualité folle à jouer les bons coups.

En fin de rencontre, Toulouse s’est battu pour ne pas perdre la face. Après presque 4 minutes dans les 22 mètres palois, la formation d’Ugo Mola a fini par trouver la faille en envoyant la gonfle à l’aile pour son ailier. Matthis Lebel libère Toulouse après un match à 9 essais et leur permet de conserver 8 points d’avance sur le Racing 92, 3ᵉ du Top 14.

Après la rencontre, Antoine Dupont a évoqué cette prestation approximative du Stade Toulousain face à la Section Paloise. Dans des propos, retranscris par Rugbyrama, le Haut-Garonnais analyse le match ainsi :

On ne s’est pas rendu ce match facile, on savait que Pau avait une très bonne défense avec beaucoup d’interceptions, on a payé ça cash. Mais on est allé chercher cette victoire à la fin, c’était important de le prendre celui-là. On a fait preuve de légèreté par moments, peut-être que certains avaient déjà la tête à la semaine prochaine. C’est le risque avant ces échéances, mais j’espère qu’on sera au rendez-vous la semaine prochaine, on sait quel niveau il faut avoir.”

