PAU. RUGBY. Le sorcier Piqueronies a rendu la Section Paloise ''adulte'' en Top 14

Vainqueur de Paris, Pau réalise un début de saison canon. Sébastien Piqueronies et ses hommes restent leaders du Top 14, au moins jusqu’au week-end prochain.

Habitué du ventre mou de Top 14 depuis plusieurs saisons, Pau est en train de se réinventer. Révélation majuscule de ce début de saison, la Section Paloise reprend des couleurs après une victoire bonifiée 30 à 6 contre le Stade Français Paris, ce samedi au Stade du Hameau. Ainsi, Pau pourrait conserver sa place de leader cette semaine.

À Pau, plus besoin de se mettre au vert

Avec le sourire, les Béarnais roulent sur le Top 14 depuis le début de saison. Plus précisément, ils ont entrepris cette succession de réussite à compter de la deuxième journée de championnat. Avant cela, les Palois s’étaient inclinés du plus petit des écarts à Castres (24-23). Pas loin de l’exploit diront certains…

Depuis, on aurait pu penser que Pau était en bonne forme à cause des absences liées à la Coupe du monde. Moins touchée par le mondial, la formation de l’entraîneur palois Sébastien Piqueronies a joué ses armes. Néanmoins, les Verts ont enchaîné 5 victoires après la défaite à Castres en août, contre des équipes telles que le Stade Toulousain, l’Union Bordeaux-Bègles ou le Racing 92.

Après leur large défaite contre Bayonne, Pau voulait se ressaisir. L’étincelle du début de saison ne devait pas s’essouffler contre Paris. Ainsi, le résultat contre une autre équipe en forme de ce championnat a été salué par Sébastien Piqueronies en conférence de presse, selon des propos rapportés par L’Équipe :

Ce qui me plaît, c'est que cette victoire bonifiée a été patiemment construite, de manière stable et durable. Je retiens la construction, la sérénité, la capacité à prendre trois points pour passer à +17 en deuxième période. Et cette solidarité défensive à la fin pour défendre le bonus offensif. C'est un marqueur de l'évolution de la Section. La Section était adolescente, elle est en train de devenir bien responsable et bien adulte. J'ai trouvé nos avants conquérants, notamment sur le travail sans ballon, de course, d'usure. C'était une victoire à l'usure, au forceps. Ça a été équilibré pendant de longues minutes. La Section ressemble de plus en plus à elle-même. Elle se veut en toute humilité ambitieuse.”

Le Hameau, terre hostile

Après leur lourde défaite à Bayonne, on pouvait penser que Pau retrouverait ses standards des dernières saisons. Cependant, le succès contre l’équipe de la Capitale rassure la Section et affirme ce qui semblait se dessiner depuis le début de saison : cette saison, le stade du Hameau va être difficilement prenable.

𝐒𝐞́𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐏𝐢𝐪𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐞𝐬



🎙️ « Ce qui me plait le plus dans cette victoire bonifiée c’est quelle a été patiemment construite de manière stable, avec de l’énergie et de la confiance. Je suis très satisfait du rendement des avants. On a su réagir après Bayonne. » pic.twitter.com/H2YUYHTPjm — SectionPaloise (@SectionPaloise) November 25, 2023

Avec 22 points au classement gagnés à domicile, ils sont la formation avec le plus de réussites à domicile en ce début de saison. Alors, certes, les Béarnais sont la seule formation à avoir déjà disputé 5 matchs à domicile, mais d’autres statistiques prouvent une solidité incroyable sur leurs terres. Par exemple, les leaders du championnat n’ont encaissé que 5 essais dans leur base depuis le début de saison, dont 3 lors du seul match contre le Racing 92 en août.

Par exemple, les Béarnais sont la deuxième équipe encaissant le moins de points à domicile. L’autre formation en tête du classement étant un club du même département, puisqu’il s’agit de l’Aviron Bayonnais. En effet, là où les Béarnais pointent à seulement 10,6 points encaissés par match en moyenne depuis le début de saison, les Basques, eux, tombent à environ 8,7 points.

Une domination plus générale en Top 14 ?

Même à l’extérieur, leur bonus défensif à Castres et leur victoire (presque bonifiée) à Perpignan leur a permis de faire un seul déplacement vierge en termes de points, lors du derby contre Bayonne. Loin de leurs bases, ils sont également la 4ᵉ meilleure attaque du championnat et la 3ᵉ meilleure défense.

Petit bémol, Pau est seulement la 9ᵉ équipe la plus prolifique du Top 14. Loin d’être l’équipe la plus apte à empiler les essais, la formation a eu une mauvaise nouvelle qui n’arrange pas ses affaires à ce sujet avec le forfait longue durée de Clément Laporte, l'un des ailiers stars dans le Béarn.

🟢 Chaque joueur doit répondre à un rôle bien définit dans un mécanisme bien huilé

🟢 La propreté technique est une condition sine qua none. Les rucks sont justes et rapides. Le ballon vit vite par les mains de la charnière

🟢 Excellent recrutement ciblé. cf Joe Simmonds



2/2 pic.twitter.com/AMM5NIev2Y — Cyp (@SprinterEmerite) October 31, 2023

Mais pas de problèmes, car dans le Béarn, le pack, sa conquête et l’indiscipline des adversaires font leur bonheur et suite à ça, les buteurs enquillent ! Ainsi, l’ouvreur anglais du club, Joe Simmonds est le meilleur réalisateur du championnat, avec 103 points inscrits. D’autant plus, il est le buteur ayant transformé le plus de pénalités du championnat (23 pénalités inscrites). Et si une Section Paloise “adulte”, comme disait Piqueronies, passait avant tout par la sagesse de voir les autres déjouer avant de leur faire la leçon ?

