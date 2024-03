RUGBY. Excellent durant le 6 Nations, Toulouse réserve le meilleur pour la fin de saison en Top 14 et Champions Cup

Particulièrement solide durant les doublons, Toulouse compte redoubler en puissance avec le retour de ses internationaux.

Véritable bête blessée durant le Tournoi des 6 Nations, le Stade Toulousain n’a pas baissé de régime malgré les absents. Désormais, l’effectif du Stade Toulousain est quasiment au complet pour aborder la fin de saison de Top 14.

RUGBY. TOP 14. En doublons, Toulouse est une bête blessée dont il faut se méfier !

Si le sprint final du championnat début du côté de Bordeaux, les Rouge et noir abordent les prochaines échéances sans grande crainte. Peu importe le résultat de la rencontre entre l’UBB et le Stade Toulousain, ce dimanche, ils resteront avec au moins 7 points d’avance sur son poursuivant le plus proche, le Racing 92.

Néanmoins, face aux médias, le Stade Toulousain annonce la couleur : il ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Selon des propos recueillis par Rugbyrama, l’entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud rappelle que “c’est un championnat où tout peut se passer”.

RUGBY. Les chiffres ne mentent pas, le Top 14 plus serré que jamais sous ce format !

En complément, l’ancien joueur du club haut-garonnais détaille sa pensée sur les matchs et échéances à venir :

Les deux matchs à venir vont servir à nous reconnecter, à préparer correctement cette Coupe d’Europe. On a envie de rester sur la lancée des doublons, on a envie de garder le même niveau de contenu rugbystique, car on a vu de bonnes choses pendant cette période. Donc il n’y a pas de raison que l’on baisse de régime maintenant que les internationaux sont là.”

Calendrier chargé à Toulouse

D’ici au 18 mai, le Stade Toulousain a un calendrier particulièrement chargé. En effet, les Rouge et Noir n’affronteront que des équipes actuellement situées entre la 3ᵉ et 8ᵉ place du Top 14. Face à des concurrents directs, une mauvaise série pourrait rapidement coûter cher aux résidents d’Ernest Wallon.

TOP 14. Au rugby, ''Canal+ ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu’au foot'' pour les droits TV

En toute fin de saison, ils auront également à affronter le LOU Rugby et le MHR, deux candidats au maintien, qui ne souhaiteront sûrement pas être inquiétés par une éventuelle descente. Ces deux rencontres seront entrecoupées d’un duel face au Stade Rochelais, pour un avant-goût des phases finales.

D’autant plus, les hommes d’Ugo Mola comptent, comme à leur habitude, jouer pleinement la Coupe d’Europe. Pour aller le plus loin dans les deux compétitions, les matchs clés auront lieu face au Racing 92, en avril. Les deux formations s'affrontent à deux reprises en une vingtaine de jours, en Top 14 et Champions Cup.

CHAMPIONS CUP. Priorité au foot ? Toulouse privé du Stadium face au Racing 92 mais pas que