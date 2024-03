TOP 14. Au rugby, ''Canal+ ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu’au foot'' pour les droits TV

La LNR souhaiterait voir les droits TV du Top 14 et de la Pro D2 augmenter sensiblement dès 2027. Danger ou aubaine pour le rugby français ?

Le rugby français se développe, mais fait-il preuve de gourmandise ? Ce mardi 19 mars, le Midi Olympique a déclaré que la Ligue Nationale de Rugby (LNR) comptait voir les droits de retransmission augmenter d’au moins 15% lors du prochain appel d’offres. Ainsi, l’instance espère décrocher plus de 145 millions d’euros par saison pour sa poule aux œufs d’or, à partir de 2027. Alors, ce pari peut-il mettre en péril le rugby français ou est-il en phase avec la valeur réelle du Top 14 et de la Pro D2 ?

Prime time et contexte tendu pour les droits TV

Pour le savoir, nous avons contacté Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du Sport Business et du cabinet de conseil In & Sport. En substance, l’expert lie le traitement du rugby à celui du ballon rond. “Après l’échec du projet Mediapro* au football, Canal + a fait le pari de racheter le lot de la Ligue 1 détenu par BeIN Sports et de placer le rugby en prime time le dimanche soir”, rappelle-t-il.

En dehors du football français, l’expert confie que la chaîne cryptée a tenté d’autres paris, sans forcément que ces derniers soient concluants ou adaptés à ses ambitions. Ainsi, le rugby reste l’atout principal de la chaîne pour clôturer ses week-ends :

En parallèle, Canal + a fait le choix de tenter de mettre en avant le championnat saoudien de football et la première division féminine. Ça n’a pas marché. Ils ont un portefeuille de droits intéressant, par exemple la Formule 1 fonctionne bien, mais les Grands Prix ne sont pas en prime time, la plupart du temps. Ils peuvent miser sur les championnats de football étranger européen, mais le nombre d’affiches intéressantes pour le grand public reste faible. Dans ce contexte, le chemin semble tout tracé pour que Canal continue de suivre le développement du rugby en France.”

En supplément, il confie que “l’escalade” actuelle entre Canal + et la Ligue 1, ou plus clairement la LFP, rend floue l’issue d’un “conflit” qui s’est “intensifié” ces dernières années. “On ne voit pas bien comment cette affaire pourrait se régler du côté de Canal +. Il pourrait de nouveau racheter le lot d’un autre diffuseur, comme DAZN ou BeIN, mais cela paraît improbable de les voir revenir dans la boucle des discussions pour la Ligue 1”, confie Vincent Chaudel.

15 % d’augmentation, ambition ou illusion ?

Avec un chèque attendu d’au moins 145 millions par saison, l’idée n’est pas non plus de réitérer les erreurs du football. Pour Vincent Chaudel, cette augmentation de 15 % de la valeur attendue des droits TV reste “financièrement supportable pour Canal + et nécessaire pour les clubs”. Il explique que les relations entre les deux sports collectifs majeurs dans l’Hexagone et la chaîne cryptée ont pris des chemins très différents :

Canal + ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu’au foot, où les torts étaient partagés entre eux et la LFP. Le problème, avec le football, c’est que Canal + a décidé d’arrêter d’être partenaire. Pour le rugby, BeIN Sports a été ajouté à la boucle de la LNR, il y a plus de 10 ans, faisant passer les droits TV d’une trentaine de millions à environ une centaine par an. Canal + a rapidement fermé la porte aux concurrents en augmentant son offre. Hormis ce premier et seul couac avec la LNR, la chaîne a toujours voulu rester le partenaire du rugby. Il y a une différence entre partenaire et diffuseur. Dans le cadre d’un partenariat, il y a une volonté de développer le sport associé, d’avancer ensemble. Contrairement au football, il y a toujours cette histoire d’hommes au rugby.”

D’autant plus, les montants demandés par le rugby français restent réalistes et ne correspondent pas aux folies footballistiques de ces dernières années. Néanmoins, certaines situations viennent ternir les ambitions de la LNR. “Dans leur réflexion, je pense qu’ils auraient aimé que la Coupe du monde soit un plus gros booster. Dans l’idée de Canal + et de la LNR, une victoire à la maison et un engouement fort aurait propulsé le rugby. L’engouement a été là, mais il s’est arrêté trop tôt, à cause de l’élimination en quart”, confie l’expert. Ainsi, le rugby hexagonal ne connaît pas d’explosion de popularité, mais bénéficie plutôt d’une “croissance constante depuis 20-30 ans”.

Pour lui, le Top 14 a d’autres atouts à mettre en avant. “Pour le rugby de club, la LNR et le Top 14 restent la référence mondiale”, affirme le fondateur de l’Observatoire du Sport Business. Si Canal + mise autant sur le rugby, c’est parce que le ballon ovale réalise des chiffres satisfaisants, même si “le football fait plus d’audience” selon Vincent Chaudel. "Un Stade Français - Racing 92 ne peut pas faire les chiffres d'un PSG - OM, mais ils font déjà bien mieux que la Saudi Pro League, sans vouloir vexer personne", ponctue-t-il. D'autant plus, il souligne l'importance des magazines en clair diffusés avant les matchs qui "permettent d'attirer des annonceurs".

Dupont, Penaud, etc. L’or bleu du Top 14

Il explique que la génération actuelle des joueurs du XV de France est un atout non négligeable. L’expert affirme que “le rugby est très mal à l’aise avec la notion de star”. Cependant, il assure que des visages tels que Damian Penaud, Romain Ntamack et Antoine Dupont représentent une vitrine que l’ovalie avait perdue durant la dernière décennie : “le Top 14 bénéficie de joueurs français avec une notoriété. Alors, Dupont n’est pas encore Mbappé, d’ailleurs, je ne pense pas qu’il cherche à l’être. Il y a encore quelque temps, les visages du rugby étaient des joueurs connus à la retraite : Michalak, Chabal ou Blanco. Là, on a des joueurs qui remplacent les glorieux anciens auprès de monsieur tout le monde. Le tout, alors qu’ils jouent encore, c’est ça qui est intéressant.”

La Ligue Nationale de Rugby déclarait, à RMC, qu’elle comptait profiter d’un “contexte très positif” pour vendre au mieux son championnat. Néanmoins, Vincent Chaudel préfère dire que le contexte est “durablement positif” et qu’il n’y aucune forme d’urgence. Le conseiller, ayant déjà travaillé avec la LNR, se justifie ainsi :

Les aficionados de rugby continuaient à venir au stade, quand le XV de France allait mal, mais ces nouveaux joueurs peuvent permettre de renouveler le public. Il y a 25 ans, le fan de rugby type, c’était un homme de 40-50 ans et il y a 5 ans, c’était toujours la même chose. Or, là, on a pour 10 ans de joueurs talentueux devant nous, minimum. Sur toute cette période, le rugby peut enfin accrocher des jeunes et renouveler son public. Ajoutez à ça la participation d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques et vous avez une belle vitrine pour le rugby à XV français.”

* Premier fiasco financier majeur dans l'histoire des droits TV du sport français, l'affaire Mediapro débute en 2018. Cette année-là, le groupe sino-catalan remporte l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, au nez et à la barbe de son diffuseur historique : Canal +. Il fonde alors la chaîne TV Téléfoot à l'été 2020, diffusant exclusivement du football français (80% de la Ligue 1 et Ligue 2), et promet pas moins de 1,2 milliard d'euros à la Ligue de Football Professionnel (LFP) par saison, un montant record. Cependant, la chaîne sera dans l'incapacité de payer ce qu'elle doit à la LFP dès ses débuts. Après moins de 6 mois d'existence, le projet s'effondre et laisse le football français dans une crise inédite.