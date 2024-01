RUGBY. Un nouvel accord FFR-LNR qui Change la Donne pour le XV de France juste avant le 6 Nations

Après de longues discussions entre les clubs et le XV de France, un accord a été trouvé et validé par la LNR. Fabien Galthié n'aura plus autant de joueurs à disposition.

Le Midi Olympique nous apprend ce mercredi qu'un accord a été trouvé entre la FFR et la LNR au sujet de la mise à disposition des joueurs. Pour rappel, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié pouvait retenir 42 éléments pour préparer les matchs lors de son premier mandat. Depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde, des discussions avaient lieu entre l'encadrement des Bleus et ceux des clubs de Top 14 afin contenter toutes les parties. Le technicien avait notamment proposé de réduire ce groupe à 34 éléments. Mais il restait des détails à peaufiner. Les différentes parties sont donc tombées d'accord sur ce chiffre. Comme il est de coutume avant chaque rencontre, certains joueurs repartiront en club en milieu de semaine. Galthié conservera 28 internationaux en vue du match du week-end et six joueurs retourneront en club. Néanmoins, il a été décidé que l'encadrement des Bleus pourra appeler six autres joueurs qui serviront de partenaires d'entraînement jusqu'au jeudi soir. Ils seront "sélectionnés parmi les clubs de Top 14 autres que les quatre clubs comptant le plus de joueurs mobilisés par le sélectionneur." Pour aller dans le sens des gros pourvoyeurs du XV de France, ils ne pourront être issus des équipes qui ont le plus de représentants dans le groupe en début de semaine. Une nouvelle qui doit certainement ravir Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles et le Racing 92. De plus, une rotation devrait avoir lieu dans la mesure du possible parmi ces "sparringpartners". Le sélectionneur tricolore ne pourra d'ailleurs piocher qu'un seul joueur par club. Le Midol indique que cet avenant a été scellé par le comité directeur de la LNR. Celui de la FFR devrait en faire de même la semaine prochaine. La première liste de Fabien Galthié sera dévoilée mi-janvier avant un premier rassemblement le 20 janvier en vue du choc face à l'Irlande le 2 février dans le Tournoi.