RUGBY. Un Top 12 est-il encore à l'ordre du jour à la LNR ?

Interrogé sur une possible réduction du nombre d'équipes dans le championnat de France de première division, René Bouscatel a mis les choses au clair.

RUGBY. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est décrédibilisée après l'annulation du match de ToulouseEn ces temps compliqués de matchs reportés et annulé, il est un serpent de mer qui pourrait refaire surface tel Nessy, le monstre du loch Ness. On ne parle de la fusion entre Biarritz et Bayonne, mais du Top 12. Le sujet n'est pas nouveau. Mais avec la crise sanitaire, les limites du système, que ce soit en termes de calendrier que de fonctionnement des clubs, ont été exacerbées. On le sait, World Rugby réfléchit activement avec les différentes fédérations à un nouveau mondial. Beaucoup souhaitent une harmonisation des agendas entre l'hémisphère nord et le sud. Coupe du Monde des Clubs, Nations Cup, un nouveau calendrier mondial se préciseSi la Ligue des nations semble avoir été abandonnée, le projet de coupe du monde des clubs est bien sur la table. Si ce dernier voit le jour, on se demande quand est-ce que les matchs vont pouvoir avoir lieu entre les matchs internationaux, la Coupe d'Europe ou encore le Tournoi. Aussi, une réduction du nombre de rencontres au niveau domestique n'est pas à l'exclure. Interrogé sur ce sujet par le Midi Olympique, le président de la LNR René Bouscatel a tenu à mettre les choses au clair.

Je vous répète mes engagements : il n’y aura pas de changement avant la Coupe du monde 2023. Sortons de la crise et nous discuterons de l’avenir au moment opportun. Du Top 12 et des autres options, tout est ouvert. J’espère que nous aurons alors sauvé les Coupes d’Europe, que nous aurons pu embrayer sur une Coupe du monde des clubs et qu’avec les nouveaux calendriers internationaux, nous pourrons réfléchir aux évolutions à apporter le cas échéant à nos compétitions domestiques.