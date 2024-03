RUGBY. Pas de duel Dupont - Le Garrec en Champions Cup ? Toulouse - Racing 92 pourri par les blessures

Incertain, Nolann Le Garrec pourrait ne pas faire face à Antoine Dupont pour un duel fratricide entre demi de mêlées internationaux, en Champions Cup.

Alors que le deuxième et troisième de Top 14 se défieront en huitième de finale de Champions Cup dimanche 7 avril, l’affiche pourrait perdre de son charme à cause de quelques blessures. En effet, les rangs toulousains et altoséquanais se sont vidés pour combler ceux de l’infirmerie.

Dupont - Le Garrec, un duel mort dans l'œuf ?

Entre autres, le duel tant attendu entre Nolann Le Garrec et Antoine Dupont pourrait ne pas voir le jour. En effet, le demi de mêlée francilien est sorti suite à une commotion, dès le début de la rencontre entre le Racing 92 et l’ASM Clermont. Ayant échoué au protocole commotion, il n’a pas pu revenir sur le terrain.

Désormais, l’idée d’un duel en Champions Cup entre les deux meilleurs demi de mêlée français ne tient qu’à un ultime test. Troisième et dernière étape du protocole commotion, elle déterminera la présence ou non du Racingman en huitième de finale. S’il ne répond pas favorablement au protocole, il devra rester éloigné des terrains pour 12 jours, au minimum.

D'autres blessures avant Toulouse - Racing 92

En dehors du duel de numéro 9, d’autres absents manquent à l’appel. Ainsi, Antoine Gibert a été victime d’une grosse entorse de la cheville, toujours lors du match face à Clermont. Ce dernier a rejoint Camille Chat dans la liste des indisponibles. Le talonneur français s’est blessé lors de l’échauffement d’avant-match, ce samedi.

À Toulouse, Jack Willis a quitté la pelouse, visiblement touché, lors de la rencontre face à la Section Paloise. Devenu indéboulonnable du XV de départ, en l’absence d’Anthony Jelonch, la perte du flanker anglais pourrait se révéler préjudiciable en Champions Cup.

En début de semaine, les forfaits de Thomas Ramos et Blair Kinghorn ont également été signalés. Incertains pour la rencontre face au Racing 92, ils rejoignent Ange Capuozzo, autre arrière international, à l’infirmerie. Le Stade Toulousain se retrouve avec un nombre limité d’options en 15, mais peut toujours compter sur l’Argentin Juan Cruz Mallia.

De retour d’une longue convalescence, Romain Ntamack a fait son retour ce week-end. S'il a avoué, selon Rugbyrama, qu’il avait “le souffle un peu court” pour sa reprise, son entrée a été remarquée du côté d’Ernest-Wallon. Au Racing 92, certains gros calibres sont aussi sur le retour. Ainsi, Josua Tuisova serait proche d’un retour sur les prés de Top 14 et, possiblement, Champions Cup. Cependant, le colosse fidjien serait un peu juste pour un retour pour disputer le huitième de finale.

