VIDEO. Top 14. Antoine Dupont ''bonifié'' par le rugby à 7 ? ''Je pense que le 7 lui a fait du bien''

VIDEO. TOP 14. ‘’Il nous a fait la misère’’ : Le retour extraterrestre à XV d'Antoine Dupont face à l'UBBSi Toulouse n'a pas battu l'UBB ce dimanche soir et concédé pour la première fois de la saison une deuxième défaite de rang. Antoine Dupont a fait un retour remarqué sur le pré. Entré dès le début de la rencontre suite à la blessure de Thomas Ramos, l'habituel demi de mêlée a évolué en 10. Un poste qu'il a déjà occupé avec une certaine réussite pas le passé. " Aujourd'hui, son repositionnement nous a amené une énergie même si en première mi-temps, il a une ou deux décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire et qu'il a bien mieux fait en seconde mi-temps", a estimé son entraîneur via Epcrugby. Thomas Ramos touché : Toulouse doit-il s'inquiéter en vue du 8ème de finale de Champions Cup ? Si les supporters du Stade Toulousain étaient impatients de le revoir après sa parenthèse au sein de France 7, il y avait certaines interrogations autour de son retour et son état de forme. On sait que le Seven est très exigeant d'un point de vue physique. De plus, Dupont avait ensuite pris quelques vacances au sortir du tournoi de Los Angeles.

Force est de constater que ce passage à 7 et ce repos lui ont fait du bien. Certes, tout n'a pas été parfait contre les Bordelais. Mais on a vu un Antoine Dupont entreprenant sur la pelouse girondine. D'aucuns diront dans la lignée de ses performances en 2024. Il est vrai qu'il avait été étincelant en Top 14 contre le Racing 92 et Bayonne avant de partir pour l'Amérique du Nord. RUGBY. SVNS. Dupont titanesque avec France 7, peuvent-ils réaliser l’impossible et repartir champion ?Néanmoins, il nous a semblé que cet Antoine Dupont avait quelque chose de différent. "Je pense que le 7 lui a fait du bien, je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il faisait du bien au 7, on espère que ça va durer", a commenté Ugo Mola après la rencontre. Sur les réseaux sociaux, les fans de rugby, pas seulement tricolores, ont été impressionnés par la gestuelle du demi de mêlée. En particulier sur l'essai de Lebel où il a mis les cannes pour contourner la défense avant de sentir le coup en adressant une superbe passe dans le dos à l'ailier.

Du côté de RugbyPass, on voit clairement ici l'influence du rugby à 7. "Ce geste – raffut de la main droite en portant fermement le ballon à gauche avant de marquer ou transmettre – Dupont l’a souvent répété sur le circuit", note le site spécialisé. Expliquant ensuite qu'il lui a permis de marquer de superbes essais à Vancouver mais aussi à Los Angeles. S'il n'est pas nouveau que le Toulousain possède un excellent raffut, il l'avait un peu remisé au placard ces dernières années. On se souvient en effet du Dupont du CO qui n'hésitait à utiliser la puissance du haut du corps pour se défaire des adversaires. Attitude qu'il a peu à peu perdu ou tout du moins fait évoluer pour se mettre au service du collectif. Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !Il a ainsi moins porté le ballon, plus joué au pied, non seulement avec le Stade mais aussi sous le maillot du XV de France. Se muant en un excellent distributeur de caviars. Mais à 7, la donne est différente. Le pied n'est que très rarement utilisé et les duels font partie de l'essence même de la discipline. C'est justement ce qui fait qu'Antoine Dupont est aussi taillé pour le 7.

Dupont en 10, c'est du solide

Au total, L'Equipe nous apprend qu'il a battu pas moins de 8 défenseurs lors du match et avancé sur 139 mètres. Des chiffres que l'on voit plus souvent chez les ailiers. Selon nos confrères, "c'est un record pour un demi d'ouverture en Top 14 depuis la saison 2010-2011." Avec 27 courses au compteur, il a franchi à deux reprises et réalisé 4 offloads. On peut aussi ajouter deux ballons récupérés à sa très belle ligne de stats.

S'il ne faut pas forcément s'attendre à le voir porter le cuir sur chacune de ses prises de balle, on a le sentiment que ce passage avec France 7 lui a permis de regoûter à certaines sensations ballon en main. Il n'est pas impossible qu'on voit un Antoine Dupont plus offensif et avide d'espaces comme au Seven dans les semaines à venir. Il ne faut pas non plus oublier qu'il a travaillé sa défense avec France 7 de manière à être imprenable à en un contre un. Déjà excellent en défense, il a peut-être aussi progressé dans ce domaine. RUGBY. TOP 14. ''Je ne sais pas comment il fait'', Lamothe sidéré par la défense de DupontNéanmoins, chaque rencontre sera différente et il se peut également qu'il n'ait pas le loisir d'être en vue de cette manière. Néanmoins, une chose est sûre : cette parenthèse avec France 7 ne l'a pas rendu moins bon, au contraire. Cela pourrait donner des idées au staff du XV de France en vue de la Coupe du monde en 2027.