RUGBY. SVNS. Dupont titanesque avec France 7, peuvent-ils réaliser l’impossible et repartir champion ?

C’est un tableau inattendu qui s’offre aux Bleus du côté de Los Angeles. Dans la nuit du 3 au 4 mars, France 7 aura l’occasion d’écrire son histoire. Plus qu’à d’autres moments ? Peut-être, en tout cas, le tableau laisse déjà rêveur.

En finissant deuxième de sa poule, les Bleus se sont retrouvés qualifiés en quart de finale du LA SVNS. À cette étape, ils ont défié les USA, une équipe qu’ils connaissent bien. Face à eux, les Bleus n’ont pas douté et se sont imposés 14-0, avec un essai de grande classe d’Antoine Dupont.

"They will not catch him" - Dupont gets @FranceRugby off to a good start 🌟🇫🇷#HSBCSVNS | #HSBCSVNSLAX pic.twitter.com/hs42gHZaxJ