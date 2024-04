TRANSFERT. C’est (presque) acté : le RCT va rafler la mise sur ce dossier qui passionne le Top 14

D’après les informations de Rugby Prime, le 3/4 centre français du Munster. Antoine Frisch, serait en passe de s’engager à Toulon.

C’est acté ! Waisea Nayacalevu quittera le RCT cet été. A 34 ans bientôt, la star fidjienne n’est plus réellement ce qu’elle était il y a encore quelques saisons et s’est vu doublée au poste de second centre par le All Black Leicester Fainga’anuku.

RUGBY. Top 14. Adieu amer pour Waisea Nayacalevu : sortie ratée pour le guerrier fidjien à ToulonReste son départ pour les Sale Sharks devra être compensé numériquement. En ce sens, le RCT serait sur le point de signer son remplaçant : Antoine Frisch.

Ce dossier qui traîne depuis plusieurs semaines devrait enfin trouver son épilogue dans les prochains jours. Selon RugbyPrime, le club varois et le centre de 27 ans auraient trouvé un accord commun et il ne resterait que quelques détails administratifs à régler.

TRANSFERT. Le Top 14 lui fait les yeux doux : Antoine Frisch devrait quitter le Munster et l’Irlande cet été

Une belle recrue pour le club varois, qui devrait donc voir là un joueur qui était très courtisé en France. Frisch, qui fêtera ses 28 ans en juin, devrait en effet connaître sa première cape cet été lors de la tournée en Amérique du Sud des Bleus.

Au-delà de ça, le chouchou des supporters du Munster possède un profil très intéressant de 5/8ème à la fois besogneux, capable de gagner ses duels, de bien défendre et faire jouer autour de lui avant comme après contact. Ou d’utiliser son pied droit.

RUGBY. ITW. Unique français en Angleterre, Antoine Frisch rayonne avec Bristol

Bref, un joueur complet, au parcours très singulier que vous connaissez probablement tous désormais. Lui qui n’a connu l’élite qu’à 25 ans, outre-Manche, après des passages à Massy, Paris, Tarbes ou Rouen qui ne lui avaient ouvert les portes du Top 14.

Un itinéraire bis qui devrait ainsi trouver un point de chute sur la Rade cet été, et offrir à Pierre Mignoni et ses hommes, moult options au milieu du terrain la saison prochaine. Avant de devenir le prochain "gâté" de Mayol ?