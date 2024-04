RUGBY. Top 14. Adieu amer pour Waisea Nayacalevu : sortie ratée pour le guerrier fidjien à Toulon

Waisea Nayacalevu vit ses derniers moments à Toulon, marqués par une blessure et un adieu inattendu. Son absence pèse avant le choc contre Toulouse.

À l'aube d'un choc contre le Stade Toulousain au Stade Vélodrome samedi dans le cadre de la 21e journée, le Rugby Club Toulonnais fait face à une vague de forfaits, avec pas moins de six joueurs clés sur la touche.

"Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Facundo Isa (cuisse), Selevasio Tolofua (genou) et Gaël Dréan (doigt) ont tous repris la course mais ils demeurent forfaits", nous apprend le Midi Olympique. Mais c'est une autre absence, celle de Waisea Nayacalevu, qui marque les esprits.

"Anthony Étrillard (tendon d'Achille), Facundo Isa (cuisse), Selevasio Tolofua (genou) et Gaël Dréan (doigt) ont tous repris la course mais ils demeurent forfaits", nous apprend le Midi Olympique. Mais c'est une autre absence, celle de Waisea Nayacalevu, qui marque les esprits.

Waisea, un guerrier sur le pré, vit une fin de saison amère, éloigné des terrains en raison d'une blessure sérieuse à l'épaule. Au sortir de la Coupe du monde, le Fidjien n'a joué que sept rencontres de Top 14, dont six comme titulaire. Il n'a plus joué avec Toulon depuis la défaite contre Bordeaux le 4 février dans le cadre de la 14e journée.

La douleur est d'autant plus vive qu'il ne portera plus le maillot rouge et noir. En fin de contrat en juin, son avenir se dessine loin de la Rade, sous les couleurs de Sale en Angleterre dès la saison 2024/2025. Son parcours à Toulon et en France se termine de manière brutale. Une sortie que ni lui ni les fans n'auraient imaginée.

Dans cette période importante dans la course pour la qualification, le club voit toutefois le retour de Ben White tandis que Paolo Garbisi devrait être titulaire à l'ouverture pour la première fois de la saison aux côtés de Serin.

Dans cette période importante dans la course pour la qualification, le club voit toutefois le retour de Ben White tandis que Paolo Garbisi devrait être titulaire à l'ouverture pour la première fois de la saison aux côtés de Serin.

Il n'y aura pas de duels avec Antoine Dupont puisqu'à l'instar de Rayan Rebbadj, il est avec France 7 à Capbreton dans le cadre d'un stage en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Stade Toulousain, qui a besoin de fraîcheur au sein de son groupe malgré la richesse de son effectif, devrait faire tourner pour ce choc à Marseille. On sait déjà que plusieurs Tricolores ont été mis au repos par Ugo Mola. Mais le champion de France n'en reste pas moins une équipe solide, capable de gagner n'importe où et contre n'importe qui.