RUGBY. La très longue liste d'absents au Stade Toulousain avant le choc contre Toulon en Top 14

Toulouse affronte Toulon sans 11 joueurs, un test de résilience. Malgré les absences, l'esprit combatif du Stade promet un match électrique au Vélodrome.

Ce samedi, à l'occasion de la 21e journée du Top 14, Toulouse, actuel dauphin du leader, le Stade Français, se rendra à Marseille pour croiser le fer avec Toulon, sans plusieurs de ses joueurs clés. Après sa qualification pour les demi-finales de la Champions Cup, le Stade Toulousain doit laisser souffler ses joueurs.

Le Vélodrome, réputé pour son ambiance électrique, sera le théâtre de cette confrontation tant attendue par les supporters. Mais Toulouse sera privé de forces vives, avec onze absents de marque, selon L'Equipe. Et non des moindres : Peato Mauvaka, François Cros, Cyril Baille, Matthis Lebel, et l'incontournable Juan Cruz Mallia, se verront accorder un repos bien mérité. RUGBY. Vos Matchs Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

S'ajoutent à cette liste, Antoine Dupont, en préparation avec l'équipe de France de rugby à 7 pour les prochains Jeux Olympiques, ainsi que Pierre-Louis Barassi, blessé et l'Italien Ange Capuozzo. Sans oublier Anthony Jelonch, Alban Placines et Nepo Laulala, tous forfaits pour diverses blessures.

Face à cette avalanche d'absences, le discours reste combatif. Thibaud Flament, en guise de prévention aux Toulonnais, a rappelé que l'effectif toulousain reste compétitif, peu importe les circonstances. Cet esprit de résilience est l'ADN du Stade Toulousain, une équipe qui a su, par le passé, surmonter les épreuves avec brio.

Le RCT sait pertinemment que le champion de France en titre est capable d'être compétitif, quels que soient les joueurs sur le pré. Toulouse l'a prouvé cet hiver en enchaînant les victoires en Top 14 avec une composition privés des internationaux. Ugo Mola devra cependant faire preuve d'ingéniosité pour composer une équipe capable de tenir tête à Toulon. RUGBY. Un avantage injuste ? Mola pointe du doigt cette différence majeure entre le Top 14 et les clubs anglais

La stratégie sera essentielle, d'autant plus que les regards sont déjà tournés vers la demi-finale européenne contre les Harlequins, prévue au Stadium de Toulouse le 5 mai. Ce match contre Toulon est donc un jalon crucial dans la préparation de cet événement majeur avant la réception du Racing 92 une semaine avant cette échéance cruciale pour la saison du Stade.

L'absence d'éléments clés invite également à la réflexion sur la gestion de l'effectif et l'équilibre entre le championnat et les compétitions européennes. Ugo Mola a d'ailleurs pointé du doigt les différences majeures dans la gestion des effectifs entre le Top 14 et les clubs anglais, soulignant qu'ils avaient plus de fraicheur en cette fin d'exercice. RUGBY. Top 14. Toulouse avec une équipe remaniée ou survitaminée à Toulon ? Notre composition probable