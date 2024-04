RUGBY. Vos Matchs Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retour du Top 14 après deux week-ends passionnants de Champions Cup. Les clubs éliminés voudront relever la tête tandis que les qualifiés veulent enchaîner.

Après un week-end riche en spectacle en Champions Cup, le Top 14 reprend ses droits pour quelques semaines. Le sprint final est lancé en vue de la qualification et du maintien.

Plusieurs formations peuvent encore croire aux phases finales. Tandis que rien n'est joué pour la relégation d'un point de vue mathématique. Même pour Oyonnax qui possède 12 points de retard sur Montpellier, barragiste à l'heure actuelle.

L'USO bénéficie d'un calendrier favorable avec quatre réceptions en six matchs. Du côté du MHR on se déplace ce samedi sur la pelouse de Pau pour un match qui s'annonce compliqué pour les Héraultais mais qui pourrait leur permettre d'enclencher une bonne dynamique après plusieurs revers.

En haut du classement, les Rochelais voudront rebondir à Castres après l'élimination en Champions Cup. Le Top 14 est désormais leur principal objectif. Cinquièmes au classement, ils ne sont pas encore assurés de jouer les phases finales pour autant. Le CO, 8e, doit gagner pour revenir dans la course.

En haut du classement, le choc entre Toulon et Toulouse va passionner les foules. Les Toulousains ont assez d'avance sur la troisième place pour faire tourner. Et on a vu que leur effectif leur permettait d'aller gagner de partout. Les Varois sont prévenus, surtout après la démonstration du quart de finale.

Match également très important pour l'UBB qui aura aussi à coeur de se relever après la défaite cruelle à la maison face aux Harlequins. Ils recevront des Clermontois qui, au contraire, ont validé leur billet pour les demies de la Challenge Cup et qui ont besoin de points. Ce sera à n'en pas douter un match intéressant à suivre.

TOP 14 - 21E JOURNÉE :

SAMEDI 20 AVRIL

DIMANCHE 21 AVRIL

Bordeaux vs Clermont à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Chaban Delmas

En Pro D2, les Grenoblois, en pleine bourre, se déplacent sur la pelouse du BO. Les Basques sont sous pression en bas du classement tandis que les Isérois veulent sécuriser leur place dans le Top 6.

JEUDI 18 AVRIL

VENDREDI 19 MARS