RUGBY. Top 14. Toulouse avec une équipe remaniée ou survitaminée à Toulon ? Notre composition probable

Le Stade Toulousain affronte Toulon samedi en Top 14. En lice sur les deux tableaux, les rouge et noir doivent économiser leur force tout en restant compétitifs.

Bien que l'on soit en avril, on serait tenté de dire que c'est maintenant que la saison commence. Après de longs mois de compétition, une grande partie de la saison se joue en ce moment. Le week-end dernier, plusieurs formations de Top 14 ont ainsi vu leur parcours en Champions Cup se terminer. Désormais, toute leur attention est tournée vers le Top 14.

Ce n'est pas le cas du Stade Toulousain qui joue encore sur les deux tableaux. Les rouge et noir ont été impressionnants en quart de finale face à Exeter. Et leurs performances dans cette compétition lors de la phase de poules vont leur permettre de recevoir une fois de plus en demie. Un avantage non négligeable, même s'il ne garantit pas la victoire.

En attendant de retrouver les Harlequins, vainqueurs de l'UBB, les Toulousains affrontent Toulon ce samedi soir en prime time. Une rencontre qui aura lieu non à pas à Mayol mais à Marseille. Compte tenu du calendrier des champions de France et du roulement au sein du groupe, on peut imaginer qu'il y aura des changements judicieux dans l'équipe par rapport à la Champions Cup.

Néanmoins, le Stade devrait se déplacer dans la cité phocéenne avec un groupe très compétitif. On peut en effet facilement imaginer que Thomas Ramos sera du voyage. Le Tricolore était remplaçant contre les Chiefs et n'a même pas joué 25 minutes. Il devrait à notre avis prendre la place de Blair Kinghorn à l'arrière.

L'Ecossais glissant sur le banc pour démarrer la rencontre avant de rentrer dans le second acte aux dépens de Romain Ntamack. L'ouvreur a enchainé trois matchs, jouant près de 70 minutes lors du 8e puis du quart. S'il s'est montré en cannes, il a aussi besoin d'enchaîner. Après une cinquantaine de minutes, il pourrait être remplacé par Ramos à l'ouverture, Kinghorn glissant à l'arrière.

Quant à Antoine Dupont, sur le pont depuis plusieurs semaines, il devrait selon nous être au repos ce week-end et laissé sa place à Paul Graou, excellent cette saison dans la peau d'un titulaire. Il devrait y avoir de la rotation chez les autres 3/4 puisque Lebel ou encore Costes enchaînent aussi les rencontres.

En troisième ligne, entre les blessés et la rotation, les choix ne sont pas faciles. On voit bien Willis enchaîner après son gros match contre les Chiefs avant d'être au repos face au Racing 92. Le jeune Castro-Ferreira devrait refaire son apparition dans le XV de départ. Ugo Mola fera-t-il les mêmes choix que nous ? Et vous, quelle composition voyez-vous face au RCT ?