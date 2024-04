RUGBY. Un avantage injuste ? Mola pointe du doigt cette différence majeure entre le Top 14 et les clubs anglais

Ugo Mola souligne l'importance de la fraîcheur physique dans le succès de Toulouse en Champions Cup, mettant en lumière la différence avec les clubs anglais.

RUGBY. Top 14. Toulouse avec une équipe remaniée ou survitaminée à Toulon ? Notre composition probableLe Stade Toulousain s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup aux dépens d'Exeter. Les Chiefs ont vaillamment combattu avant de baisser les armes face aux assauts des hommes d'Ugo Mola. Au tour prochain, les champions de France retrouveront les Harlequins. Une formation qu'ils avaient facilement battue lors de la phase de poules.

De là à déjà voir Toulouse en finale ? L'entraîneur appelle à plus de mesure et surtout à la prudence. Le Stade n'a pas manqué de regarder le quart entre l'UBB et les Quins. Et malgré les talents présents dans les rangs bordelais, la formation girondine n'a pas été en mesure de battre le club anglais.

Pour Mola, cela s'explique notamment par la différence de fraîcheur entre les équipes. Via La Dépêche, il constate que les joueurs outre-Manche n'ont cumulé que 14 matchs de championnat contre 20 en Top 14. "Ils n’ont pas joué pendant la Coupe du monde, ils n’ont pas joué pendant le Tourrnoi et cette fraîcheur-là, nous l’avons payé cash." CHAMPIONS CUP. Avec ‘‘l’architecte Akhi’’ et ‘‘le rouleau-compresseur Willis’’, Toulouse a ébloui la presse britanniqueToulouse a dû attendre le début du second acte pour faire la différence tandis que l'UBB n'a jamais pu se détacher des Quins. Sans oublier la fessée reçue par les Rochelais au Leinster. Avec des joueurs qui ont certes été sur le pont lors du Mondial et du 6 Nations, mais dont le total de matchs joués ne dépasse pas celui des Tricolores malgré tout.

A titre informatif, l'international James Lowe compte 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont une seule de championnat. Quand un François Cros a été titulaire à 21 reprises en 25 matchs depuis août dernier, dont 8 de championnat. "Elles n’ont pas joué la même chose que nous, elles se sont régénérées, préparées et il faut être en mesure de taper fort et longtemps pour les battre", lance Mola.

Ce qui permet au Stade Toulousain d'être encore en course pour le titre dans cette coupe des champions ainsi qu'en Top 14, c'est la profondeur de son effectif. On a vu par exemple que l'UBB avait eu beaucoup de mal pendant le Tournoi. On se rappelle aussi que le Stade Rochelais a connu un début de saison compliqué sans ses cadres au moment de la Coupe du monde.

Néanmoins, le technicien toulousain pensait qu'il y aurait plus de représentants du Top 14 en demie, ''a minima la moitié". Mola de rappeler que "nous avons joué quasiment l’équivalent de six, sept matchs de plus que pas mal d’équipes. Et je ne parle même pas de la gestion du rugby irlandais. Pour exister dans cette compétition, nous savons que la fraîcheur est essentielle." TOP 14. Antoine Dupont sera-t-il sur la pelouse du Vélodrome pour le choc Toulon/Toulouse ?C'est maintenant que tout se joue pour le Stade Toulousain. Lequel n'a pas réussi à accéder à la finale de la Champions Cup depuis deux ans. La gestion des hommes va donc être primordiale en vue de cette demie qui s'annonce relevée. D'autant que les matchs de championnat coincés au milieu ne seront pas des balades de santé.

Toulouse se déplace samedi à Marseille pour défier Toulon avant de recevoir le Racing 92. Deux formations qui se battent pour une place dans le Top 6. Le Stade possède certes un matelas de points, mais la saison est loin d'être encore finie. "Nous allons essayer de trouver la bonne formule pour essayer de continuer à exister en championnat, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier". On peut donc imaginer qu'il y aura une rotation stratégique lors deux week-ends à venir pour non seulement être compétitif et conserver cette fraîcheur si importante pour aller au bout sur les deux tableaux.