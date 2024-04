CHAMPIONS CUP. Avec ‘‘l’architecte Akhi’’ et ‘‘le rouleau-compresseur Willis’’, Toulouse a ébloui la presse britannique

Inarrêtable en quart de finale de Champions Cup face à Exeter, avec une victoire 64-26, le Stade Toulousain a impressionné les médias britanniques.

Seul club français encore en lice pour la suite de la compétition, le Stade Toulousain a réussi une performance de haut vol en inscrivant 9 essais aux Chiefs d’Exeter.

‘‘Les géants français’’

Malgré des joueurs valeureux, l’équipe anglaise n’a pas fait le poids face à des joueurs bien plus expérimentés, selon le média anglais RugbyPass. Ce dernier s’attarde essentiellement sur les individualités toulousaines qui ont fait la différence dans ce match.

Les géants français ont dû se battre durant l’ensemble de la première période, mais à la fin, leur vaste expérience européenne était trop forte pour la jeune équipe de Rob Baxter.’’

Parmi les joueurs du Stade Toulousain cités, on retrouve notamment ‘‘le rouleau-compresseur’’ Jack Willis, Blair Kinghorn, ‘‘l’architecte’’ Pita Ahki et évidemment ‘‘le danger’’ Antoine Dupont, qui ont fasciné nos confrères d’Outre-Manche.

"STAND ASIDE" 💪



Jack Willis powers through the defence with pace to get @StadeToulousain ahead 💥🏉#STvEXE | #ChallengeCupRugby pic.twitter.com/sRWp36w0lm — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) April 14, 2024

Un écart trop important

Les médias britanniques ne se consacrent pas tellement sur la performance d’Exeter, trop loin du niveau du Stade Toulousain, inarrêtable quand leur jeu d’attaque se met en place, pour The Guardian.

Quand ils se mettent à appuyer sur la pédale, il y a très peu d’équipes capables de tenir face à Antoine Dupont et toute la compagnie. Exeter s’est inévitablement fait balayer par une irrésistible fin de match, en concédant 28 points en 11 minutes dans un triste dernier quart d’heure.’'

Cette différence de qualité entre les deux formations est donc loin d’être surprenante pour les journalistes anglais, et s’explique par plusieurs arguments.

Neuf essais à deux est probablement un reflet honnête de l’écart entre les deux équipes, en termes de budget, de profondeur de banc et d’expérience des grands matchs.’’ The Guardian

L’accueil des Toulousains à l’honneur

Le dernier point qui a autant impressionné les journaux anglais que leur troisième ligne Jack Willis ne concerne pas les joueurs, mais le public du Stade Toulousain.

Ils traitent les joueurs comme des rockstars à Ernest-Wallon, avec 5000 personnes qui attendent pendant plus de 2 heures, sous près de 30 degrés, l’arrivée du bus des joueurs.’’ The Telegraph

Une ferveur qui aura marqué la presse britannique, mais aussi l’ancien troisième ligne des Wasps, admiratif de l’accueil réservé par les supporters à son équipe.

J’essaie de m’en imprégner à chaque fois. J’aime ça. On ne s’y habitue pas. Je pense que c’est de plus en plus fort, surtout dans des matchs comme celui-ci, j’adore ça. La passion ici est incroyable.’’ Jack Willis pour The Telegraph