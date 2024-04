TOP 14. Antoine Dupont sera-t-il sur la pelouse du Vélodrome pour le choc Toulon/Toulouse ?

La parenthèse européenne bouclée, se profile un alléchant Toulon vs Toulouse au stade Vélodrome, samedi soir. Mais Dupont n’a pas un calendrier comme les autres…

Que tous les habitués du Vélodrome soient fixés et s’évitent un faux espoir : non, Antoine Dupont ne sera pas du voyage à Marseille ce samedi, lors du Toulon vs Toulouse de gala qui se profile.

Et si qui dit déplacement dans l’enceinte phocéenne dit normalement affiche de gala, cette saison encore, il faudra composer avec un calendrier particulièrement chargé pour les Toulousains, qui devront donc aussi gérer leur effectif.

En tête d’affiche, Dupont, donc. Brillant avec les Rouges et Noirs ce dimanche en Champions Cup, le planning de la superstar tricolore relève en effet, lui, d’une équation à multiples variables.

Ainsi, le capitaine des Bleus ne sera pas ménagé non plus, mais bel et bien dans les Landes, à Capbreton, pour travailler durant la semaine avec ses coéquipiers du 7. Une date cochée depuis un moment dans son agenda surchargé, qui visera à lui permettre de continuer sa préparation pour l’échéance olympique de l’été.

En l’occurrence et à plus court terme, le natif de Lannemezan travaille déjà en vue du tournoi de Madrid, auquel il est prévu qu’il participe, du 31 mai au 2 juin. Après avoir déjà remporté un titre historique avec le 7 de France à Los Angeles en ce début d’année, il tentera de rafler l’étape espagnole, qui s’annonce déjà très chaude, en tous points de vue.

Une ultime étape du World Sevens Series, qui se jouera donc en même temps que la 25ème journée de Top 14, lors de laquelle Toulouse recevra La Rochelle.