RUGBY. Entre le Brennus et la Champions Cup, Antoine Dupont a-t-il une préférence ? ''Le bouclier est plus lourd''

Antoine Dupont, face au choix entre le Top 14 et la Champions Cup, révèle avec humour et humilité sa quête de gloire avec le Stade Toulousain.

Rares sont les équipes à avoir réussi ce formidable doublé Top 14/Champions. Toulouse en fait partie à l'instar de Toulon. Quand on demande aux joueurs ce qu'ils aimeraient soulever en priorité, certains ont un avis très tranché. Dans le cœur d'Antoine Dupont, le dilemme est aussi délicieux qu'insoluble. Préfère-t-il le prestige d'un bouclier de Brennus ou l'éclat d'une Champions Cup ? RUGBY. Entre le Brennus et la Champions Cup, Emmanuel Meafou a choisi !

À cette question, le demi de mêlée de Toulouse a répondu avec le sourire et une humilité qui font écho à la grandeur de ces deux compétitions. "Le bouclier est plus lourd, donc c'est moins évident", plaisante-t-il en conférence de presse via L'Equipe. Avant de confesser une joie immense, trop grande pour choisir entre ces deux amours rugbystiques.

On sait la difficulté que c'est de gagner l'une ou l'autre des deux épreuves. On a connu des victoires mais aussi des défaites, on connaît donc les deux sentiments. Même si on n'a pas touché la Coupe d'Europe depuis plus longtemps, on a autant d'envie de soulever un autre Brennus.

La Champions Cup s'est révélée être le souffle dont le Stade Toulousain avait besoin en plein cœur de sa saison. "Cette Coupe des champions est arrivée à un bon moment", confie Dupont. Soulignant comment cette compétition a injecté fraîcheur et enthousiasme dans les veines de son équipe, alors en quête de sensations meilleures sur le front domestique.

L'objectif de la semaine, il l'admet, peut varier entre le championnat et la Coupe, mais l'envie de triompher reste constante, faisant de ces deux titres des quêtes sans cesse renouvelées. Seul club avec cinq étoiles sur le maillot, le Stade en vise une sixième avec humilité et réalisme. "Évidemment que cette épreuve est un très grand objectif, mais ce n'est pas pour autant qu'on délaissera le championnat."

La route vers le succès est pavée d'adversités connues et reconnues. Exeter représente ainsi un défi de taille avec son "jeu assez stéréotypé mais qui est très dur à défendre", comme l'analyse Dupont avant le quart de finale qui va opposer les rouge et noir aux Chiefs dimanche. Une bataille qui requiert une préparation minutieuse et une exécution sans faille, tant les prouesses d'Exeter ont déjà laissé des traces dans les mémoires. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Toulouse. Encensé, critiqué, Antoine Dupont cristallise toutes les attentesCette saison, le Stade Toulousain ne cache pas son ambition : remporter le Top 14 et la Champions Cup. Pour Dupont et ses coéquipiers, chaque compétition représente un défi unique, une histoire à écrire, et surtout, une occasion de marquer les esprits par des performances qui resteront dans les annales du rugby français et européen.

La quête de Dupont et du Stade Toulousain n'est pas seulement celle des trophées. C'est aussi celle de la joie pure du jeu, du partage avec les copains et des moments inoubliables avec les supporters. Entre le Top 14 et la Champions Cup, le cœur d'Antoine Dupont bat pour le rugby dans sa globalité, sans jamais vraiment choisir. Car, dans le fond, c'est l'amour de l'ovalie qui guide ses pas, sur tous les terrains.