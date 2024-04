RUGBY. CHAMPIONS CUP. Toulouse. Encensé, critiqué, Antoine Dupont cristallise toutes les attentes

Antoine Dupont affronte Exeter en Champions Cup avec le Stade Toulousain en quart de finale. Sa forme actuelle promet un match spectaculaire et décisif.



Vos matchs de rugby Toulouse/Exeter et Leinster/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit Exeter en quart de finale de la Champions Cup. La formation entraînée par Ugo Mola fait une fois de plus partie des favoris pour le titre. Mais les rouge et noir savent qu'il n'y a pas de petits matchs dans cette compétition. Surtout quand on approche du dernier carré.

Les Chiefs n'ont pas volé leur place. Et ils représentent un adversaire coriace. L'équipe a beaucoup évolué depuis le titre de 2020. Si des joueurs importants ont quitté Exeter, de nouveaux talents ont émergé. Si Toulouse veut se hisser une fois de plus en demie, il va falloir que tout le monde soit à son meilleur niveau. ''Le 7 m’a servi pour retrouver ce jeu de duel que j’avais un peu délaissé'', lance Dupont avant le choc face au Racing 92Et particulièrement les leaders. Que ce soit les Ramos, Baille, Marchand, Arnold, Meafou, Ntamack et surtout Dupont. Depuis son retour à Toulouse après sa parenthèse rugby à 7, le demi de mêlée a montré beaucoup plus d'intentions ballon en main. "Il a conservé quelques réflexes de son passage à 7. On le retrouve comme il était au début", confie Guy Accoceberry à nos confrères du Midi Olympique.

Alors que c'était un peu sa marque de fabrique il y a quelques années, il avait peu à peu fait évoluer son jeu. Plus altruiste et gestionnaire à la passe comme au pied, il a continué à être décisif sans pour autant briller de la manière dont les supporters l'auraient voulu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il a perdu de sa superbe.

Interrogé il y a quelques semaines sur le niveau de son joueur, Ugo Mola avait indiqué qu'il se satisfait de ce Dupont distributeur de caviars qui ne fait pas forcément la différence sur chacune de ses prises de balles. Même son de cloche chez son ancien coéquipier Maxime Médard. "Quand tu es le meilleur joueur du monde et peut-être de la décennie tu es forcément plus exposé. Mais Antoine, même s’il le fait très souvent, ne peut pas traverser le terrain à chaque match". A l'heure actuelle, rares sont les demis de mêlée de son envergure. Mais il a encore des choses à prouver et des titres à gagner.

Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 ! Le numéro 9 se connait très bien et il a parfaitement conscience de ce qu'il peut faire sur le pré. Il sait aussi quand il ne réalise pas de bons matchs. "Je suis conscient de mon niveau actuel et du niveau auquel je prétends être", lançait-il en décembre dernier via La Dépêche. S'il a depuis remis les pendules à l'heure avec d'excellentes performances en Top 14 comme avec France 7, il s'avère que ce n'est jamais assez pour certains.

"Quand on regarde un match de Toulouse on s’attend toujours à ce qu’Antoine fasse quelque chose de particulier. Il est comme "Zizou", on espère quelque chose de spectaculaire", estime celui qui a porté le maillot du XV de France dans les années 90. C'est en effet le lot de tous les excellents joueurs amenés à devenir une légende.

Dupont n'a pas encore ce statut. Mais il en a le potentiel. C'est sans doute pour cela que les fans sont si exigeants. Mais lui l'est encore plus envers ses performances. A l'image de ses coéquipiers, il aura à coeur de faire le meilleur match possible pour emmener le Stade Toulousain le plus loin possible en Champions Cup comme en Top 14.