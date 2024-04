RUGBY. Entre le Brennus et la Champions Cup, Emmanuel Meafou a choisi !

Toulouse entame son périple en Champions Cup contre le Racing 92, visant la 6e étoile avec un Meafou motivé. Le chemin vers la gloire européenne commence !

Meilleure équipe de la phase de poules de la Champions Cup, Toulouse accueille le Racing 92 ce samedi en 8e de finale. Un match qui n'est qu'une étape vers l'objectif premier du Stade : une 6e étoile. Le chemin est semé d'embuches. Mais après avoir échoué à se hisser en finale lors de deux dernières éditions, les hommes d'Ugo Mola sont particulièrement motivés cette année.

En tête de liste, Emmanuel Meafou. Le néo-Tricolore est devenu un cadre de la formation haut-garonnaise. Statut qu'il n'avait pas encore 2021 lors du dernier titre du Stade dans cette compétition. A l'époque, il n'avait joué que 22 minutes face à l'Ulster en match de poule en sortie de banc. RUGBY. Pourquoi affronter Dupont et Toulouse en ce moment promet d'être un enfer pour le Racing 92 ?"Avec David Ainu'u, on n'avait alors pas vraiment gagné notre place dans le groupe. On s'était dit que l'équipe avait remporté le trophée mais que le prochain serait pour nous. On va tout faire cette année pour gagner un titre en ayant davantage contribué," confie l'Australien d'origine à Eurosport.

Cette année, le solide deuxième ligne a été titulaire lors des quatre premiers matchs de poules. Auteur de deux essais, il comptabilise près de 300 minutes de jeu jusqu'ici. Il n'a d'yeux que pour une chose : le trophée. Il place d'ailleurs la victoire en Champions Cup au-dessus du titre en Top 14. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Avec Dupont et Ntamack pour Toulouse, la composition probable surchargée face au Racing 92Sans doute parce que le Stade Toulousain a remporté le Brennus trois fois ces dernières années (2019, 2021, 2023). "Être la meilleure équipe en France est déjà incroyable. Mais être la meilleure équipe en Europe, c'est encore au-dessus." Meafou d'ajouter : "Personnellement, c'est le plus important cette année, même si on veut bien sûr gagner tous les trophées". Il faut dire qu'il y a comme un sentiment d'inachevé chez les Toulousains après avoir connu deux échecs en demies lors de deux dernières éditions de la Champions Cup.

Ce cap, ils veulent à nouveau le franchir pour s'inviter à Londres en mai. Après une phase de poules rondement menée où ils ont régalé offensivement, le plus dur commence pour le Stade Toulousain. Néanmoins, les planètes semblent alignées pour que les Rouge et noir se hisser une fois de plus dans le dernier carré. CHAMPIONS CUP. Le chemin vers le titre passera-t-il par les tirs au but ? Les règles cruciales expliquéesToulouse reçoit non seulement en 8e, mais ce sera aussi le cas en quart si d'aventure ils battent le Racing 92 samedi. De plus, la confiance règne au sein d'un groupe qui enchaîné les bonnes performances en 2024. Avec le retour des internationaux, la fraicheur et une saine concurrence, tous les éléments sont réunis que pour le souhait d'Emmanuel Meafou se réalise.