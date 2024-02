6 NATIONS. Le stade Vélodrome de Marseille, trèfle à 4 feuilles du XV de France

"Bienvenue chez les fous" ; "Tremble !" ; "On craint dégun !" ; "Fuis, il est encore temps". Quatre slogans qui, passée la blague, vous classent un antre. Vous n’êtes pas ici aux portes de l’enfer, mais bien dans le couloir d’entrée du stade Vélodrome. Une forteresse comme on n’en trouve nulle part ailleurs dans l’Hexagone et dont la folie a fait le charme et la renommée des supporters de l’Olympique de Marseille. Et pas que…

XV DE FRANCE. ''C’est la plus belle Marseillaise à laquelle j’ai pu participer'', Thibaud Flament en extase devant ce stade

Car le "Vél", c’est aussi une gueule magnifique et un toit ultra-moderne recouvert d’un drap blanc nacré et ondulé depuis sa rénovation en 2014. Qui a considérablement renforcé la visibilité de l’enceinte du 8ème arrondissement depuis les quatre coins de la cité phocéenne, qu’on la regarde du quartier des Cayols, de Notre-Dame-de-la-Garde ou en survolant la cité phocéenne en avion.

CHAMPIONS CUP. C'était pas la capitale, non, c'était Marseille bébé

Son as des as ? La sonorité, incontestablement. "Nous, les joueurs, en avons eu des frissons, expliquait Charles Ollivon en conférence de presse en septembre dernier avant le match face à la Namibie. J'ai le souvenir d'une pénalité de Cheslin Kolbe, on se regardait sur le terrain, on ne s'entendait pas parler tellement il y avait de bruit. L'ambiance reste dans ce chaudron, le bruit reste, les émotions restent, le ressenti reste, j'ai l'impression parfois que le terrain tremble un peu."

Vendredi, la terre va trembler

Imaginez alors dans quel état d’embrasement sera l’écrin du boulevard Michelet ce vendredi soir, lui qui accueillera les Bleus pour leur retour à la compétition depuis l’élimination en quart de finale du dernier Mondial ! L’Irlande, habituée à venir sillonner la pelouse dionysienne du Stade de France, va y faire là son baptême du feu. Un dépucelage en règle, dans une ville où la communauté rugby ne cause que de ce France vs Irlande depuis 10 jours.

RUGBY. XV de France. ''On a juste fait un tour et on était chauds'', l'anecdote géniale de Galthié sur la ferveur du Vélodrome

Et où le XV de France, s’il le fallait encore, est toujours particulièrement galvanisé : "C'est excitant de pouvoir venir jouer dans cette enceinte. Il y a un petit plus quand on joue dans des ambiances comme ça", poursuivait Ollivon. Preuve en est, les Bleus aiment (vraiment) la 2ᵉ plus grande enceinte de France, qui sera une nouvelle fois à guichet fermé et où plus de 65 000 personnes sont attendues.

RUGBY. 6 NATIONS. La COMPOSITION tant attendue Du XV de France face à L'Irlande

En effet, sur les 14 matchs qu’ils y ont disputés depuis l’an 2000, ils y ont gagné 12 fois. Et toutes les grandes nations ovales de la planète y sont tombées, des Blacks à l'Afrique du Sud, en passant l'Australie de Gregan et Giteau, l'Angleterre ou l’Argentine. Quant la modeste Namibie en avait pris 95 il y a quatre mois, dans la citadelle des bords de la Méditerranée.

VIDÉO. RUGBY. Au Vélodrome, la Marseillaise met les poils avant France - Afrique du Sud

Et Fabien Galthié de compléter, ce même jour : "J'adore, je n'ai que des grands souvenirs et pas un seul de mauvais au Vélodrome." Il n’y a pas de raison que cela change vendredi soir, même face à une nation qui n’a perdu que 3 de ses 34 derniers matchs. Après tout, ne dit-on pas que la Bonne Mère, qui surplombe le stade depuis le sommet de la colline éponyme, veille toujours sur les siens ?