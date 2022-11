VIDÉO. RUGBY. Au Vélodrome, la Marseillaise met les poils avant France - Afrique du Sud

Face au plus de 65 000 spectateurs du Vélodrome, les Bleus ont pu entendre une Marseillaise d’anthologie.

Ils sont environ 67 000 à avoir manifesté leur joie au Stade Vélodrome de Marseille. En cette soirée de novembre, le XV de France défie les champions du monde en titre Springboks dans un match sous tension. Le carton rouge de du Toit a fait état de cette dernière dans un cadre que l’on aimerait ne pas voir. Quelques minutes auparavant, c’était l’incroyable Marseillaise entendue au Vélodrome qui a fait vibrer le stade mythique de la ville éponyme. Dans un stade plus qu’acquis à la cause des Bleus et qui rugissait à chaque impact, le public a donné de la voix. Un supplément d’âme qui ne faillit pas à la légende de l’antre marseillaise. L’équipe de France n’était plus venue dans la cité phocéenne depuis un match du Tournoi des VI Nations face à l’Italie en 2018. Visiblement, cette attente a chauffé les cœurs des supporters du XV de France locaux !

🇫🇷⚡️🇿🇦 | Cette Marseillaise reprise par tout le stade 🤩 #FRAAFS

▶️ Suivez le direct : https://t.co/YEVNy2R71Q pic.twitter.com/fWowZTMdDk — francetvsport (@francetvsport) November 12, 2022

RUGBY. Carton rouge : Une charge terrifiante de Pieter-Steph du Toit envoie Danty au tapisÀ l’heure où ces lignes sont écrites, on ne connait pas l’issue du match. Cependant, on en connait déjà les débuts et, surtout, le chant ayant lancé les hostilités : la Marseillaise. Ce samedi 12 novembre au soir, le public parait chaud comme la braise. Habitué des victoires dans ce lieu, le XV de France y a connu quelques victoires de légende. Par exemple, on pourrait citer la réussite face aux All Blacks 42 à 33 le 18 novembre 2000. Un match d'anthologie qui avait fait office de revanche française d'un premier match perdu une semaine plus tôt face aux mêmes adversaires. Le 9 novembre 2002, il y a environ 20 ans, la France y avait également accueilli les Springboks. À cette époque, la France avait dominé ses adversaires sur le score de 30 à 10. À l'heure actuelle, ce choc franco-sud-africain du début du siècle est la plus large victoire des Tricolores face à la nation arc-en-ciel. Matt Giteau chante la Marseillaise avec d'autres internationaux ! Attention, accent sympa !