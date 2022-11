RUGBY. Carton rouge : Une charge terrifiante de Pieter-Steph du Toit envoie Danty au tapis

Alors que le XV de France affronte l’Afrique du Sud à l’occasion de l’Autumn Nations Series, le Français Jonathan Danty a été victime d'un bien vilain geste.

Ils sont environ 67 000 à avoir manifesté leur joie au Stade Vélodrome de Marseille. En cette soirée de novembre, le XV de France défie les champions du monde en titre Springboks dans un match sous tension. Dès la 12ᵉ minute de jeu, les Springboks se sont mis dans une position bien compliquée. En effet, le troisième ligne sud-africain Pieter-Steph du Toit s'est rendu coupable d'une charge particulièrement dangereuse. Sur un déblayage, l'ancien Meilleur joueur du monde World Rugby a chargé le Rochelais Jonathan Danty au sol. Alors que ce dernier s'apprêtait à sortir d'un ruck qu'il venait de créer, le centre des Bleus à vu le "casque" de son adversaire lui arriver en plein visage.

La réflexion n'a pas été longue pour l'arbitre, Wayne Barnes a directement ciblé le coupable d'un carton rouge après avoir visionné la vidéo. Si les Boks sont souvent connus pour leur agressivité, cette dernière leur aura ici joué des tours. S'il a répondu favorablement au protocole commotion, le Français n'a cependant pas souhaité revenir sur la pelouse. En cause, selon France TV, il souffrirait d'une fracture du plancher orbital et "ne se sentirait pas très bien". Après le choc, on pouvait notamment voir le Français se tordre de douleur au sol.