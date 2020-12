Matt Giteau chante la Marseillaise avec d'autres internationaux ! Attention, accent sympa !

A l’issue du tirage au sort, World Rugby a décidé de faire chanter la Marseillaise à différents internationaux. Parmi eux, Matt Giteau ou Andrew Mehrtens.

World Rugby a publié une vidéo au terme du tirage au sort de la Coupe du Monde dans laquelle bon nombre d’internationaux entonnent La Marseillaise. Dans le lot, on retrouve l’ancien trois-quart centre australien Matt Giteau, ou encore le demi d’ouverture néo-zélandais Andrew Mehrtens. Ce dernier nommé “Me-Me-Me-Mehrtens !” sur le célèbre jeu Jonah Lomu Rugby, portait le numéro 10 des All Blacks en 1995 et a terminé sa carrière en France (Toulon, Racing, Béziers) où il a appris le Français au point de pouvoir entonner la Marseillaise à tue-tête. Idem pour Giteau jamais avare de bonnes blagues, bérét viscé sur la tête, qui a passé six saisons en France du côté de la Rade. Avec le RCT, il a notamment remporté trois Coupes d’Europe, ainsi qu’un Bouclier de Brennus. Dans cette vidéo on y retrouve entre autres George Gregan, Bryan Habana ou Ma'a Nonu. La Marseillaise accompagnée d'une touche d'accent anglo-saxon, on vous laisse savourer.