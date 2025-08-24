Comme la France avec Dupont, l'Australie a sans doute perdu son meilleur joueur pour de très longs mois

Tom Wright, considéré comme l’un des meilleurs arrières du monde, a quitté le terrain en grimaçant face aux Springboks. Les premiers examens évoquent une blessure sérieuse au genou.

Une sortie qui glace les supporters

Le Rugby Championship a encore laissé des traces. Samedi, les Wallabies ont non seulement plié face aux Springboks (30-22), mais ils ont surtout perdu leur maître à jouer à l’arrière, Tom Wright.

Un coup de massue pour une équipe australienne qui montre de très belles choses dans cette compétition après la tournée des Lions britanniques et irlandais et un succès lors de la première journée face aux Boks. Une victoire lors de laquelle Wright avait été précieux.

Dès l'entame de la partie, Wright s’est écroulé après un contact rugueux avec Marco van Staden. L’arrière de 28 ans a dû quitter ses coéquipiers, escorté par le staff médical. Les premiers examens évoquent une blessure au ligament croisé antérieur.

Le meilleur arrière du monde ?

Ces derniers mois, la presse australienne n’avait cessé d’encenser Wright, au point que The Rugby Paper posait une question osée : “Est-il le meilleur arrière du monde ?”. Sa lecture du jeu, ses appuis tranchants et sa sûreté sous les ballons hauts en faisaient un vrai facteur X.

Si une opération est nécessaire, la saison de Wright s’arrête net. Il manquera la tournée automnale des Wallabies (Japon et Europe), mais aussi le Super Rugby Pacific 2026 avec les Brumbies. Une tuile pour une franchise qui compte énormément sur son influence dans le jeu au large.

Pour Joe Schmidt et son staff, c’est un casse-tête supplémentaire : déjà en handicapée par des blessures, l’Australie va devoir puiser dans sa profondeur d’effectif.

Une cascade de blessures

Le demi de mêlée Nic White et le centre Joseph-Aukuso Suaalii ont tous deux été victimes d'une commotion cérébrale en première mi-temps, tandis que le pilier Taniela Tupou semblait s'être luxé l'auriculaire peu avant la pause. Sans oublier les absents suite au premier test : Harry Wilson (genou), James Slipper (commotion cérébrale) et Dylan Pietsch (mâchoire cassée).

La Coupe du monde 2027, organisée à domicile, reste un horizon lointain. Mais ce type de blessure rappelle à quel point tout peut basculer en un instant. Dans l’attente du verdict médical définitif, l’Australie croise les doigts. Mais le pire scénario semble déjà se dessiner.